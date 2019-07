Friesoythe Die Mission war klar: Eine Gruppe erarbeitet innerhalb von einer Woche ein Theaterstück und führt es am Wochenende im Theater-Raum des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Friesoythe auf. Unter dem Namen Thea(r)tercamp hat die Altenoytherin Tanja Witte dieses Projekt federführend organisiert, in Kooperation mit der Theatergruppe „TheARTer“. Am Sonntag brachte die Gruppe ihr Stück am Nachmittag und Abend auf die Bühne. Und am Ende war klar: Das Ziel wurde erreicht – es gab viel Applaus vom Publikum.

Aufgeführt wurde das Stück „Das Café der Fragen“, basierend auf der Erzählung „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky. In dem Buch geht es um Werbemanager John, der es immer eilig hat und eine kurze Rast in einem Café einlegen möchte. Doch dann sieht er sich mit dem Sinn des Lebens konfrontiert und muss über diesen nachdenken. Hilfe bekommt er dabei vom Koch, einer Bedienung und einem Gast. In dem Buch können Leserinnen und Leser immer nachvollziehen, was John denkt. Auf der Bühne brachten die Schauspielerinnen und Schauspieler dies mit inneren Monologen und verschiedenen Fragestellungen rüber.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen durch den Ausdruck der eigenen Meinungen der Darstellenden einen Zugang zur Thematik. Interessant zu beobachten war, dass nicht jeder eine eigene Rolle inne hatte, sondern dass jeder einmal die Rolle des Johns oder beispielsweise der Bedienung einnahm.

Der Erfolg macht Lust auf mehr: Tanja Witte würde das Camp gerne bereits im nächsten Sommer erneut anbieten, vielleicht im Rahmen des Ferienpasses über zehn Tage in einer Jugendherberge. Doch wie genau das finanziert werden und ablaufen kann, ist noch nicht geklärt.