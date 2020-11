Ausleihservice in Friesoythe: Bücherei-Team bringt Lesestoff notfalls auch zur Tür

Friesoythe Auch die Bücherei hat es während eines Teil-Lockdowns nicht leicht. Einerseits haben die Leute mehr Zeit zum Lesen, andererseits dürfen Kunden die Bücherei St. Marien in Friesoythe bis Ende November nicht betreten. „Wir gehen davon aus, dass sich daran bis zum Jahreswechsel nichts ändert“, sagt Büchereileiterin Birgit Meyer-Beylage. Deswegen hat sich das Team so manchen Service ausgedacht.

„Die Ausleihe verlängert sich automatisch – und das solange, bis der Lockdown vorbei ist und die Bücherei öffnen darf“, verkündet Meyer-Beylage. Mahngebühren würden keine anfallen. Bestellte Medien können von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr im Windfang ausgeliehen werden. Dort steht auch eine Kiste für zurückgegebene Medien bereit. Allerdings sei es während des Lockdwons freigestellt, Medien zurückzubringen. „Wer keine Möglichkeit hat, die Medien in der Bücherei abzuholen, dem bringt das Team auch etwas vorbei.“ Wer lieber E-Books liest, müsse nur anrufen und könne sich den Online-Zugang wieder und wieder freischalten lassen. Vor einigen Tagen seien auch die Weihnachtsbücher im Franziskushaus eingetroffen. Hauptsächlich seien es zwar Kinderbücher, aber auch für Jugendliche und Erwachsene oder Bastelfreunde sei etwas dabei.

Wer nicht weiß, was er oder sie lesen möchte, kann sich auch von Meyer-Beylage oder FSJler Markus Osterloh überraschen lassen und eine Auswahl zusammenstellen lassen. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Zudem kann im Online-Katalog nach neuen Sachen stöbern. Zu erreichen ist die Bücherei unter Telefon 0 44 91/92 89-16 oder per Mail an buecherei@stmarienfriesoythe.de.

