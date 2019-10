Friesoythe Seit mittlerweile sieben Jahren gibt es die Theatergruppe „Eigen:Regie“. Gegründet im September 2012 sorgten die Laiendarsteller aus dem Raum Friesoythe in den Folgejahren bis heute mal für Lacher und regten mal zum Nachdenken an. Jetzt freut sich die Gruppe besonders darüber, dass sie den Förderpreis der Oldenburgischen Landschaft bekommen wird.

Wie Niklas Reinken von „Eigen:Regie“ mitteilte, soll der mit 1000 Euro dotierte Preis der Gruppe am 15. November auf der 81. Landschaftsversammlung überreicht werden. „Wir wurden auf Vorschlag von Heidrun Hamjediers von Landrat Johann Wimberg nominiert“, sagt Niklas Reinken. „Wir freuen uns gewaltig. Das eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit.“

Neues Stück im Forum Aufführungen sind am 23., 24. und 30. November, im Forum am Hansaplatz, Friesoythe. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.30. Der Eintritt beträgt sieben Euro (ermäßigt fünf Euro). Karten für das Stück können ab sofort unter karten@eigen-regie.de reserviert werden.

Die Oldenburgische Landschaft vergibt nach ihren Richtlinien ihren Förderpreis „an Nachwuchskräfte, die mit beachtlichen Leistungen auf einem Gebiet aus dem Aufgabenbereich landschaftlicher Arbeit hervorgetreten sind“. Zur landschaftlichen Arbeit gehören Traditionspflege, Kulturförderung und Naturschutz.

Gegründet wurde „Eigen:Regie“ von jungen Schauspielern, die nach dem Abitur am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) Friesoythe noch weiter gemeinsam Theater spielen wollten. Sie taten sich mit Spielern aus der Region zusammen. Seit November 2014 ist „Eigen:Regie“ übrigens ein gemeinnütziger eingetragener Verein. „Die Theatergruppe möchte ein regionales Theaterangebot im Friesoyther Raum machen und wendet sich dabei vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene. Dabei nimmt die Gruppe Schauspieler jeden Alters auf“, sagt Dr. Jörgen Welp von der Oldenburgischen Landschaft.

Das alles seien überzeugende Kriterien für die Verleihung des Förderpreises. Kulturförderung im und für das Oldenburger Land sei eines der wichtigsten Anliegen der Oldenburgischen Landschaft. Er liege es laut Welp darüber hinaus am Herzen, die Kultur und das kulturelle Angebot besonders auch im ländlichen Raum zu fördern und zu entwickeln. „Dabei ist der Oldenburgischen Landschaft wichtig, gerade Jugendliche an Kultur heranzuführen. Die Theatergruppe ,Eigen:Regie’ leistet hier in allen Punkten vorbildliche ehrenamtliche Arbeit, besteht aus Nachwuchsschauspielern und bildet gegebenenfalls auch neue Schauspieler aus.“

Nach der Gründung der Theatergruppe, führte sie im April 2013 ihr erste Stück „Die Welt ist krank“ von John Schöllgen auf, der es sich selber ansah. In den beiden Jahren danach folgten das selbst geschriebene Stück „#Schützenfest“. 2015 wurden die Krimikomödie „Fünf Ganoven und ihr Kommissar“ und das eigene Stück „Superheroes“ aufgeführt. 2016 brachten die Akteure „Stolz und Vorurteile“ auf die Bühne. Es folgten „Der Club der toten Dichter“ (2017), „Arsen und Spitzenhäubchen“ sowie „Der nackte Wahnsinn“ (beide 2018) und im Februar „Wir werden alt“ von Tanja Witte.

Aktuell proben die Mitglieder von „Eigen:Regie“ für ihr neues Stück „Schöne neue Welt“ (Brave new World) nachdem von Aldous Huxley 1932 erschienenen dystopischen Roman. Premiere ist am 23. November, um 20 Uhr im Forum am Hansaplatz in Friesoythe.