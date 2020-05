Auto-Disco: Zweite Live-Show

Friesoythe An Christi Himmelfahrt, 21. Mai, findet auf dem Hof Peters in Ellerbrock die erste Auto-Disco statt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich Veranstalter Jan Meiners von der Tabularaaza GmbH jetzt dazu entschieden, an dem Feiertag eine zusätzlich Live-DJ-Show anzubieten. Die erste Show findet von 11 bis 15 Uhr statt, die zweite von 17 bis 21 Uhr. Tickets für beide Shows können nur Online gekauft werden – ab diesen Mittwoch, 13. Mai, um 20 Uhr. Neben den Housedestroyern werden auch Marcel Demand und die Stereorocker bei den Shows auflegen.

Das Ganze läuft fast genauso wie das Autokino ab. „Es wird einen Eintrittspreis geben. Wie hoch der aktuell ist, können wir noch nicht sagen“, so Meiners weiter. Dann werden die Autos auf ihre Plätze gewiesen. Für die Verpflegung mit Getränken und Snacks kann jeder selbst sorgen, oder sich etwas am Drive-In-Schalter vor Ort besorgen. „Die Sachen dafür kaufen wir bei Händlern vor Ort ein, um die lokale Wirtschaft in der Krise zu unterstützen“, sagt der Veranstalter. Mehrere Hundert Autos sollen auf der Fläche beim Hof Peters Platz finden können. „Bei vier Stunden machen die meisten Autobatterien natürlich schlapp. So kann jeder besser ein externes Radio mitbringen“, rät Meiners.