Band hat Jazz im Gepäck

Friesoythe Die deutsch-dänische Jazzband „Fosterchild“ kommt nach einigen internationalen Auftritten nun auch nach Friesoythe, um das kürzlich veröffentlichte zweite Album „Dear Earthling“ vorzustellen. Die Band beschreibt ihre Musik als eine Mischung zwischen Post-Jazz und zeitgenössischer Musik, die vor allem durch ein hohes Maß an Intensität getragen werde.

Für den aus Friesoythe stammenden Schlagzeuger der Band, Fabian Arends, ist dieses Konzert ein Heimspiel. Allesamt Meister ihres Instruments sind auch die anderen Mitglieder der Band: David Helm am Bass, Jacob Anderskov am Klavier, Kasper Tranberg an der Trompete sowie Sebastian Gille am Saxofon.

Das Quintett kommt auf Einladung des Kulturkreises am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr in die Alte Wassermühle in Friesoythe. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schepers für 15 Euro sowie an der Abendkasse für 17 Euro.