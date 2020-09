Evangelische Kirche Im Nordkreis: Konfirmation einmal ganz anders erleben

Friesoythe /Bösel /Sedelsberg Nachdem im Frühjahr die Konfirmationen auf unbestimmte Zeit verschoben werden mussten, wird jetzt am 12. und 13. sowie am 20. September in unterschiedlicher Form Konfirmation in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Friesoythe-Bösel-Sedelsberg gefeiert.

Die Entscheidung über die Form der Feier ist in Abstimmung mit den Familien getroffen worden. So hat sich ein Teil der Sedelsberger Jugendlichen entschieden, bis zum nächsten Frühjahr zu warten, teilt Pfarrerin Nicole Ochs-Schultz mit.

• Friesoythe

Die außergewöhnlichste Konfirmationsfeier wird dabei in Friesoythe stattfinden. Um 27 Jugendliche unter den aktuellen Bedingungen in der Kirche einsegnen zu können, hätte es viele Gottesdienste gebraucht. Nun können Sie alle gemeinsam bei einer „Auto-Kino-Konfirmation“ auf dem Hof Peters am 13. September eingesegnet werden. Sowohl die Jugendlichen als auch die am Gottesdienst Beteiligten befinden sich auf einer Bühne, während die Angehörigen in ihren Fahrzeugen den Gottesdienst mitfeiern können. Drei Jugendliche aus Bösel haben sich dieser Form angeschlossen.

• Sedelsberg

In Sedelsberg wird die Hälfte des Jahrgangs am 20. September in zwei Gottesdiensten in relativ normaler Form in der Trinitatiskirche konfirmiert. Die Familien mussten allerdings im Vorfeld die Anzahl der Gäste angegeben, sodass nun schon alle Plätze in der Kirche belegt sind.

• Bösel

Die Gruppe in Bösel teilt sich ein wenig auf. Ein Konfirmand wird aus Termingründen in einem eigenen Gottesdienst gesegnet, andere beteiligen sich in Friesoythe und der größte der Teil der Gruppe genießt am 20. September die Gastfreundschaft der katholischen Kirche in Bösel, da die evangelische Auferstehungskirche kaum Platz für drei Familien bietet.

„Es ist schön, dass die Konfirmandenzeit nun doch zeitnah für die Jugendlichen abgeschlossen werden kann und sie einen Schritt weiter auf ihrem Glaubensweg gegangen sind“, so die Pfarrerin.