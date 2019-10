Friesoythe Zum bundesweiten Vorlesetag bietet die Bücherei St. Marien in Kooperation mit dem Projekt „Kunstburg“ eine besondere Veranstaltung an: Am Freitag, 15. November, wird es in der Bücherei am Franziskusplatz in Friesoythe einen Nachmittag (15 bis 18 Uhr) mit dem „Kamishibai“ – einem Erzähltheater – geben. Dazu eingeladen sind Kinder mit und ohne Handicap im Alter von fünf bis zehn Jahren.

Am bundesweiten Vorlesetag wollen Bibliotheken, Buchhandlungen, Schulen sowie weitere Einrichtungen, die sich mit Leseförderung befassen, mit Veranstaltungen auf die Wichtigkeit des Vorlesens hinweisen, berichtet Birgit Meyer-Beylage, Leiterin der Bücherei St. Marien. Kinder sollen so den Spaß an Geschichten entdecken und die Kernkompetenz „Lesen“ solle gefördert werden.

Infos für Anmeldung Anmeldungen für die Veranstaltung am Freitag, 15. November sind möglich in der Bücherei St. Marien unter Telefon 04491/928916 oder per E-Mail an buecherei@stmarienfriesoythe.de sowie bei Irene Block telefonisch unter Telefon 0151/62452180 oder per E-Mail an irene.block@caritas-altenoythe.de. Ein „Kamishibai“ ist ein Erzähltheater aus Holz. Ursprünglich stammt es aus Japan und bedeutet übersetzt „Papiertheater“. Papier spielt in Form von Bildkarten eine Rolle, die in einen Holzrahmen gesteckt werden. So sieht es aus wie in einem Theater. „Kunstburg“ ist ein inklusives Kooperationsprojekt des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Cloppenburg, des Caritas-Vereins Altenoythe, des St.-Leo-Stifts Essen sowie der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg. Ziel des Projektes ist die Förderung von Kunst und Kultur für alle im Landkreis Cloppenburg. Unterstützt wird es unter anderem von der Aktion Mensch.

In der Friesoyther Bücherei wird Sabine Woltermann am 15. November den Kindern das Bilderbuch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ vorlesen. Damit die Jungen und Mädchen besser in die Geschichte eintauchen können, werden die Illustrationen des Buches auf großen Bildtafeln in einem Tischtheater aus Holz präsentiert – dem „Kamishibai“. Den Kindern komme es dann vor, als ob sie in einem Theater sitzen würden, sagt Meyer-Beylage.

Das Vortragen mit dem „Kamishibai“ sei ein entschleunigendes Vorlesen, ergänzt Woltermann. Die Kinder könnten sich dabei aktiv einbringen und beispielsweise Ideen äußern, wie die Geschichte weitergehen könnte. Als ehemalige Grundschullehrerin hat Woltermann bereits Erfahrungen mit dem Erzähltheater gesammelt. In ihrem Unterricht hat sie es oft und gerne eingesetzt. Neben dem Erzähltheater wird Woltermann auch Gitarre spielen. Darüber hinaus werde es im Anschluss ein künstlerisches Angebot geben, berichtet Irene Block vom Projekt „Kunstburg“. Die Kinder könnten dann eigene Geschichten malen und gestalten.

Eingebettet ist die Veranstaltung am 15. November in den „großen Bücherherbst“, den die Friesoyther Bücherei von Montag, 4., bis einschließlich Sonntag, 17. November, veranstaltet. „Zu den Öffnungszeiten der Bücherei werden in dieser Zeit aktuelle Medien für Kinder und Jugendliche ausgestellt, die auch als Geschenk zum Nikolaus oder zu Weihnachten bestellt werden können“, berichtet Meyer-Beylage. Mit der kleinen Version der großen Buchausstellung, die bis vor einigen Jahren im Franziskushaus stattfand, möchte die Bücherei Eltern, die ein Buch als Geschenk für ihre Kinder suchen, eine Entscheidungshilfe geben.

• Die Bücherei St. Marien ist montags, dienstags und mittwochs von 15 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.