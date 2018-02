Friesoythe Die Vorfreude steigt. Die Theatergruppe „Eigen:Regie“ wagt sich erneut an einen Klassiker – mit einer Prise Humor, einem Hauch Ironie und einer Spatelspitze Gift bringen die Laienschauspieler Joseph Kesselrings „Arsen und Spitzenhäubchen“ auf die Bühne im Forum am Hansaplatz. An diesem Samstag, 17. Februar, ist es soweit. Um 20 Uhr feiert das Stück Premiere. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Auf weitere Aufführungen im Forum dürfen sich die Zuschauer am Freitag, 23. Februar, und am Sonntag, 25. Februar, freuen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro€ (drei Euro€ ermäßigt). Der Reinerlös kommt wie immer einem guten Zweck zugute.

Und darum geht es: Im beschaulichen Brooklyn der 40er Jahre ist die Welt noch in Ordnung. Dort leben die guten alten Zeiten weiter, die zumeist verschwunden sind wie die Kerzenbeleuchtung, die guten Manieren und die niedrigen Steuern. Dort leben die wohltätigen Schwestern Abby (Merle Themann) und Martha (Lill Themann), die ihr großes Herz und ihren ehrenhaften Wohlstand für gute Zwecke einsetzen. So bieten sie etwa ihrer durchgedrehten Nichte Teddy (Lena Brinkmann), die sich für Theodore Roosevelt hält, ein Dach über dem Kopf. Die vielen Gäste aus dem Dorf wie Pastor Harper (Ingo Buschermöhle) genießen regelmäßig die berühmte Quittenmarmelade und den hausgemachten Holunderwein. Auch Abbys und Marthas Nichte Elaine (Carina Kunert) und ihr Verlobter Mortimer (Niklas Reinken) gehen im Haus der Tanten ein und aus. Und wenn in Brooklyn hin und wieder mal ein oder zwei Menschen verschwinden, dann wird das wohl alles seine Richtigkeit haben, vermuten auch die Polizisten Brophy (Michael Schwieger), O’Hara (Lena Brinkmann) und Rooney (Ingo Buschermöhle).

Probleme tauchen erst auf, als Elaine eines Tages unvermittelt in der Fenstertruhe ihrer Tanten eine Leiche entdeckt. Die Tanten leugnen es nicht – sie haben arme, alte Menschen von ihren Leiden erlöst. Zwar gegen deren Willen, aber immer aus „reiner Herzensgüte“, wie sie mit Nachdruck betonen. Ganz besonders problematisch wird es, als Elaines lange verschollene Schwester Joanna (Alina Gullatz) und ihre Kumpanin Dr. Einstein (Tanja Witte) auftauchen – ebenfalls mit einer Leiche im Schlepptau. Mit Elaine haben sie noch eine offene Rechnung zu begleichen.

Inszeniert wird diese rabenschwarze Komödie von Niklas Reinken und Tanja Witte. Unterstützt werden sie dabei nicht nur von den Schauspielern, sondern auch von vielen Helfern hinter der Bühne wie zum Beispiel Anne Kamphaus, Marcel Wulf und Verena Memering.

Karten können ab sofort unter karten@eigen-regie.de reserviert werden. Es gibt sie aber auch an der Abendkasse.

Mehr Informationen unter www.eigen-regie.de