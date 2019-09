Bühne beim alten Rathaus

Friesoythe Zum zehnten Mal findet an diesem Wochenende das traditionelle Eisenfest statt. Aufgrund der Innenstadtsanierung musste der Standort in diesem Jahr etwas verändert werden. So steht die Bühne diesmal vor dem Alten Rathaus, Ecke Wasserstraße, und die Getränke- und Imbissstände sind in der Wasserstraße und Lange Straße platziert.

Bürgermeister Sven Stratmann eröffnet das Fest an diesem Freitag um 19.30 Uhr vor der St.-Marien-Kirche. Die Big Band Friesoythe sorgt dabei für den musikalischen Rahmen. Beim Schmiedezelt an der St.-Marien-Kirche präsentiert Messerschmied Jannis Scholz die „Eisenverhüttung heute“. Die Johannesburg GmbH aus Surwold wird im Schmiedezelt Schmiedevorführungen präsentieren. Ab 20.30 Uhr spielen „Crackerjacks“ – die Acoustic-Coverband aus Cloppenburg – auf der Bühne in der Stadtmitte vor dem Alten Rathaus/Ecke Wasserstraße.

Der Samstag steht ab 15 Uhr ganz im Zeichen der Schmiede. Schüler aus Friesoythe und der Partnerstadt Swiebodzin (Polen) schmieden beim Schmiedezelt vor der Marienkirche. Ab 20 Uhr spielt die Coverband „Casino Royale“ aus Hamburg auf der Bühne vor dem Alten Rathaus. Als weiteres Highlight folgt um 20.30 Uhr die faszinierende Feuershow in der Lange Straße.

Am Sonntag lädt der Handels- und Gewerbeverein zum Familien-Shopping-Erlebnis mit vielen attraktiven Aktionen ein. Alle Geschäfte haben von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Unter anderem präsentiert die Straßenband „n’Moal wat aans“ aus den Niederlanden ihr Repertoire.