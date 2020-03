Gemeinsam Stark: Besondere Post für Menschen in Pflegeheimen

Friesoythe /Cloppenburg /Vechta Das Kontaktverbot aufgrund der Corona-Pandemie trifft vor allem ältere Menschen hart. Pflegebedürftige können in ihren Heimen keinen Besuch empfangen, das Pflegepersonal leistet in dieser Krise Großartiges.

Um in diesen schwierigen und oft einsamen Zeiten etwas Freude und schöne Gedanken zu verbreiten, startet die Citipost Nordwest, ein Unternehmen der NWZ Mediengruppe, eine besondere Aktion. Schreiben Sie Briefe an diese Menschen, Gedichte, Geschichten oder Erinnerungen.

Liebe Kinder: Malt ein schönes Bild oder schreibt auf, was Euch bewegt. Dann ab damit in einen Briefumschlag und an ein Pflegeheim adressieren – entweder an einen Bewohner persönlich, den ihr kennt, oder an fremde Menschen. Auch sie freuen sich sicher über Post und können den Brief sogar weitergeben.

Anstatt einer Briefmarke einfach das NWZ-Aktionslogo gemeinsam stark aufkleben. Das ist derzeit jeden Tag in der Nordwest-Zeitung zu finden oder kann natürlich auch gleich hier ausgeschnitten werden. Steckt den Brief mit dem Aktionslogo in einen blauen Briefkasten der Citipost Nordwest. Er wird dann kostenlos zugestellt.

1. Schreiben Sie einen Brief, Gedichte oder Erinnerungen oder malt ein Bild.

2. Brief und/oder Bild in einen Umschlag stecken, zukleben und an ein Pflegeheim adressieren.

3. Aktionslogo gemeinsam stark aus der Zeitung ausschneiden und anstelle einer Briefmarke auf den Briefumschlag kleben.

4. Werfen Sie den Brief in den nächsten blauen Briefkasten der Citipost Nordwest. Die Standorte finden Sie hier:

5. Lösen Sie mit Ihrem Brief Freude aus – das passiert von ganz allein