Friesoythe Er hat eine scharfe Zunge, nimmt kein Blatt vor den Mund und weiß ganz genau, wie er dem typischen Deutschen den Spiegel vorhält. Comedian und Kabarettist Dietmar Wischmeyer kommt am Samstag, 28. April, um 20 Uhr in das Forum am Hansaplatz in Friesoythe. Ob als „Günther, der Treckerfahrer“ im Radio oder als Ensemblemitglied der „ZDF Heute Show“ im Fernsehen, Wischmeyer ist vielen hier in Norddeutschland bestens bekannt.

Das Bühnenprogramm von Dietmar Wischmeyer basiert auf seinem neuesten Buch „Vorspeisen zum Jüngsten Gericht – Ein Nachruf auf unsere fetten Jahre“. „Wischmeyer kreidet den Menschen eigentlich bereits die nackte Existenz an. Vor seiner Sense sind alle gleich“, sagt Jürgen von der Lippe über seinen Kollegen. Und genau das schafft er auch wieder in seinem aktuellen Programm. „Was wird das für ein Gefühl sein, wenn einem der Pflegeroboter einen Blasenkatheter durch den Harnleiter schiebt? Ist in Zukunft die Erotik eine App auf dem Smartphone? Bringt uns Lieferando dann den Fertigfraß aus okkulten Schmurgelküchen und Sterberando räumt im Herbst den toten Opa ab? Sieht so unsere Zukunft aus?“ – all diese Fragen will der Satiriker in Friesoythe beantworten.

„Seit der WM 2006 haben die Deutschen angeblich angefangen, sich selbst zu mögen. Jedes einzelne verkaufte Buch von Dietmar Wischmeyer hilft, diesen verhängnisvollen Trend zu stoppen“, sagt Kollege Oliver Welke.

Tickets für die Show im Friesoyther Forum sind ab sofort im Vorverkauf im Internet erhältlich.