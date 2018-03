Friesoythe Eigentlich sollten sich die Türen am Samstagabend erst um 22 Uhr öffnen. Doch schon zwei Stunden vorher bildeten sich lange Schlangen an der Elbestraße. „Wir wollten die Leute dann auch nicht in der Kälte stehen lassen und haben dann schon um 21 Uhr geöffnet“, sagt Thorsten Bruns, der zusammen mit Pierre Olligesgeers die Diskothek „Extra Musicpark“ in Friesoythe betreibt, die am Samstag offiziell wiedereröffnet wurde.

„Wir haben ja mit 1000 zusagen bei Facebook schon viel erwartet – doch mit 2000 Gästen haben wir nicht gerechnet. Das hat all unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Bruns im Gespräch mit der NWZ, der am Sonntag allen Grund zur Freude hatte.

Schon vor Mitternacht war der Andrang so groß, dass um 23.30 Uhr das erste Mal ein Einlassstopp erteilt werden mussten. „Das Sicherheitspersonal hat die Lage im Auge behalten und als die ersten Gäste die Diskothek verlassen hatten, konnten wir auch wieder welche einlassen“, so Bruns weiter.

Doch was für die neuen Betreiber noch viel wichtiger ist: ob in der Diskothek oder auf dem Vorhof – es wurde friedlich gefeiert. „Das neue Personal hat ganz professionell gearbeitet. Nirgendwo kam es zu größeren Auseinandersetzungen oder Schlägereien. Es war ein Bilderbuchstart für uns“, so Bruns. Erst um 6 Uhr hörte die Musik in allen Bereichen der Diskothek auf zu spielen – bis in die frühen Morgenstunden wurde an der Elbestraße gefeiert. „Natürlich müssen wir jetzt erst einmal abwarten, wie sich der Zulauf in den weiteren Wochen entwickelt. Doch nach so einem Start ist man schon recht zuversichtlich“, so Bruns weiter.

Für den März haben die Betreiber geplant, neben dem Haupttag Samstag auch freitags zu öffnen. „Gerade in den kommenden Osterferien wird sich das lohnen“, so Bruns. Auch der erste prominente Besuch hat sich angekündigt. Der ehemalige VIVA-Moderator und Dschungelcampteilnehmer Mola Adebisi wird am 17. März im Extra zu Gast sein.

Falls die weiteren Öffnungstage in den nächsten drei Monaten ebenfalls so gut angenommen werden, planen die Betreiber im Sommer mit einer großen Renovierungspause. Nach den Ferien soll dann mit neuem Konzept und neuer Raumaufteilung eröffnet werden. Der erste Schritt dahin ist getan.