Friesoythe /Elisabethfehn /Oldenburg Geschichte mit Geschichten festhalten: Das neue Buch „Die Nordsee brennt – Feuer, Wasser, Sturm und andere Katastrophen in Oldenburg und umzu“ von Stadtführer Helmuth Meinken wird diesem Anspruch gleich in 20 Kapiteln gerecht.

Eines davon widmet sich einer Umweltkatastrophe aus den 1970er Jahren am Elisabethfehnkanal. Heute unvorstellbar, damals Realität: Hinter der Koksfabrik Nord-Carbon lagerten im angrenzenden Moor in Kuhlen zigtausende Tonnen Teer, zum Teil ohne behördliche Genehmigung. 10 000 Tonnen gerieten am 4. Juni 1971 in Brand. Rund 400 Rettungskräfte aus dem gesamten Landkreis Cloppenburg waren im Einsatz, um eine 400 Meter lange und 40 Meter hohe Feuerwand zu löschen. Die giftige Rauchsäule war rund zwei Kilometer hoch. Zahlreiche Menschen in Elisabethfehn wurden aus ihren Häusern evakuiert. Nach 15 Stunden hatten die Feuerwehren das Feuer unter Kontrolle.

Gegen den damaligen Geschäftsführer wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, da bereits zwei Tage vor der großen Katastrophe ein kleineres Feuer auf dem Fabrikgelände ausbrach, der Geschäftsführer der Feuerwehr aber das Betreten des Geländes verboten hatte. Aus diesem kleinen Feuer entwickelte sich später das Großfeuer.

Dieser Vorfall aus Elisabethfehn ist nur eines von vielen spannenden Geschichten, die der Autor zu Papier gebracht hat. Meinken ist Hobby-Historiker und verbringt viel Zeit in den Archiven, wo er akribisch nach Hinweisen auf die Unglücke sucht. Die in der Oldenburger Landesbibliothek archivierten „Nachrichten für Stadt und Land“ sind eine wichtige Quelle, wenn es darum geht, Nachrichten zu sammeln.

So stieß er unter anderem auch auf die Geschichte „Elf Tote beim Unglück am Küstenkanal“ (Busunglück 1950), „Ein Dorf wird ausradiert“ (Großbrand in Scharrel 1821) und „Eine Schmiede brennt und Friesoythe gleich mit“ (1877).

Der Oldenburger Landesverein tritt als Herausgeber auf, weil den Lesern, die dem Anekdotischen verhaftet sind, so gute Zugangsmöglichkeiten zur Geschichte des Oldenburger Landes geboten werden, erklärte Jürgen Herold vom Oldenburgischen Landesverein. 1000 Bücher sind zunächst gedruckt worden, mit Geschichten, die im „kollektiven Gedächtnis“ haften geblieben sind.