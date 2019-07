Friesoythe Sichtlich aufgeregt und mit den Nerven am Ende wendet sich der Gastgeber einer Hochzeit an die sechs Spielteilnehmer: Die Stimmung auf der Feier drohe zu kippen, da der Getränkevorrat fast aufgebraucht und der Schlüssel für den Vorratsschrank verschwunden sei. Was nun? Der Gastgeber fleht die Spieler an: „Rettet die Hochzeit!“ Ab jetzt bleiben genau 60 Minuten, um den verlorenen Schlüssel zu finden und damit eine Katastrophe für den Gastgeber abzuwenden.

Dies ist die Ausgangssituation, vor die die Spieler gestellt werden, die den Escape-Room im Franziskushaus besuchen. Binnen einer Stunde müssen Schlüssel gesucht, Zahlencodes herausgefunden sowie Hinweise entdeckt und geschickt kombiniert werden, um die Aufgabe zu lösen und den Getränkevorrat wieder aufzustocken.

Dieses kann nur gelingen, wenn die Teilnehmer ganz genau hinschauen, einander zuhören und miteinander kommunizieren. Nur so können sie alle Rätsel lösen und den Schüssel rechtzeitig finden.

Gestaltet wurde dieser sogenannte Escape Room von Schülerinnen und Schülern des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG), die im Rahmen einer AG von Februar bis Juni 2019 ein Sozialpraktikum in der St.-Marien-Gemeinde absolviert haben. Im Rahmen der AG „Soziales Engagement in der Gemeinde“ hatten insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 bis 11 unter der Leitung von Christoph Hagen (Fachobmann Religion am AMG) sowie Diakon Eckehard Drees und Pastoralreferentin Hedwig Sänger verschiedene Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft kennengelernt, unter anderem das Krankenhaus, das Altenheim, die Carla und Beratungsstellen der Caritas.

Der Escape Room kann zunächst von den kirchlichen Gruppen und Vereinen der St.-Marien-Gemeinde genutzt werden. Der Ansprechpartner ist Eckehard Drees. Während des Pfarrfestes soll der Raum für interessierte Besucher geöffnet werden.