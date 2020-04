Film: Autokino im Mai auf Hof Peters

Friesoythe In Zeiten der Corona-Krise ist es die einzige Möglichkeit, brandneue Filme zu schauen – das Autokino. Dieser „Traum“ wird jetzt auch in Friesoythe wahr. Die Stadt Friesoythe will im Mai in Kooperation mit einem regionalen Veranstalter das Freigelände auf dem Hof Peters in Ellerbrock zu einem PKW-Kinosaal umfunktionieren.

„Eine willkommene Abwechslung in Zeiten von Corona“, freut sich Bürgermeister Sven Stratmann über täglich zwei Vorstellungen von Donnerstag, 14. bis Sonntag, 31. Mai. Nähere Informationen zum Programm, zu den Spielzeiten und den Tickets folgen in Kürze. Bürgermeister Stratmann verrät jedoch schon heute, dass auch im Anschluss ein Autokino mit örtlichen Initiatoren geplant ist.

Eine ähnliche Idee hatte auch die Landjugend Sedelsberg. Sie wollten ein Auto-Kino beim C-Port initiieren, ließen aber dann den Friesoythern den Vortritt.