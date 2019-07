Friesoythe Das Friesoyther Schützenfest ist von Traditionen bestimmt. Das gilt eigentlich auch für den Ort des Großen Zapfenstreiches am Samstag und die Marschrouten am Sonntag und Montag. Doch in diesem Jahr (3. bis 5. August) ist alles anders. Die Sanierung der Innenstadt und einher die Sperrung der Ortsmitte sorgen dafür, dass mit diesen Traditionen gebrochen werden muss.

Programm Samstag, 3. August 14 Uhr: Kinder-Gilde-Fest 20 Uhr: Vogelaufstecken auf dem Appellplatz, Tanz mit der Band Zack Zillis im Festzelt 21.30 Uhr: Großer Zapfenstreich hinter dem Rathaus am Stadtpark Sonntag, 4. August 14 Uhr: Die Schützen sammeln sich bei ihren Hauptleuten und rücken zur Alten Mühlenstraße vor 15 Uhr Begrüßung des Magistrats, Abmarsch zum Schützenplatz 15.30 Uhr: Beginn des Vogelschießens 19 Uhr: Proklamation des Schützenkönigs und der Prämiierten, Tanz im Festzelt mit der Band Wiesentaler Montag, 5. August 10 Uhr Freibier 13 Uhr: Die Schützen sammeln sich bei ihren Hauptleuten und rücken zur Alten Mühlenstraße vor 14 Uhr Begrüßung des Magistrats und des Königs, Festmarsch durch den Ort zum Festplatz 15 Uhr Beginn des Scheibenschießens 19 Uhr Proklamation des Scheibenkönigs und der Prämiierten, Festball im Festzelt mit der Band Live Sensation

Großer Zapfenstreich

Der Große Zapfenstreich fand sonst immer direkt in Friesoythe statt. Dafür wurde die Hauptkreuzung in der Ortsmitte für Autos gesperrt und die Kapellen spielten vor dem alten Rathaus auf. In diesem Jahr wird das Spektakel, das um 21.30 Uhr beginnt, hinter dem Rathaus am Stadtpark veranstaltet. Die Musiker stellen sich vor und auf dem Treppenaufgang zum ältesten Teil des Rathauses auf. Die Besucher finden auf der Rasenfläche ausreichend Platz.

Umzug am Sonntag

Da die Kreuzung derzeit nicht zu betreten ist, muss in diesem Jahr auch der Umzug umgeleitet werden. Die vier Kompanien treffen sich zunächst um 14 Uhr an ihren gewohnten Plätzen und rücken dann in die Alte Mühlenstraße vor. Von hier aus geht es um 15 Uhr für die Schützen auf direktem Wege zum Appellplatz. Konkret bedeutet das: Alte Mühlenstraße, Ringstraße, Moorstraße, Thüler Straße. Das Vogelschießen beginnt um 15.30 Uhr.

Umzug am Montag

Am Montag ist der Umzug durch die Stadt immer deutlich länger. Bereits um 13 Uhr treffen sich die Schützen bei ihren Kompanien und rücken bis zur Alten Mühlenstraße vor. Die Kompanie Kirchstraße nimmt an der Ecke Alte Mühlenstraße/Gerichtsstraße Aufstellung, es folgen Moorstraße, Wasserstraße, Lange Straße. Von der Alten Mühlenstraße und der Gerichtsstraße geht es über die Burgstraße rechts auf die Bahnhofstraße. Dann zieht der Festzug rechts in den Burkamp ein. Über die Kirchstraße geht es wieder Richtung Innenstadt. Abgebogen wird links in die Gerichtsstraße. Weiter über die Ringstraße geht es auf die Moorstraße und in den Kreisel. Von dort biegen die Schützen auf die Thüler Straße ein und der Marsch endet auf dem Appellplatz.

„Die Vorfreude auf das Schützenfest steigt mit jedem Tag“, sagte Bürgermeister Sven Stratmann, als er am Dienstag im Gespräch mit der Nordwest-Zeitung die neuen Routen vorstellte. Er gehe davon aus, dass der Streckenverlauf sowohl Schützen als auch Besuchern gefallen werde. Es sei ja aufgrund der Innenstadtsanierung auch nur eine Übergangslösung.

Mehr Infos unter www.schuetzengilde-friesoythe.de