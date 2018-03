Friesoythe Schon seit Wochen bereiten sich die Musikerinnen und Musiker des Kolping-Blasorchesters Friesoythe und die Sängerinnen des Gospelchors Jovi Singers aus Altenoythe intensiv auf das Frühjahrskonzert vor. Zusätzliche Proben und Übungsabende stehen derzeit auf dem Programm. „Das Konzert wird einer der Höhepunkte im Vereinsjahr des Orchesters“, sagte Vorsitzender Jan Hendrik Millhahn. Neben den „alten Hasen“ sind auch einige junge Musikerinnen und Musiker erstmals bei einem solchen Auftritt dabei.

„Zebu“ dirigiert

Das Konzert findet am Samstag, 14. April, im Forum am Hansaplatz in Friesoythe statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.

Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm der beiden Vereine freuen. Das Kolping-Blasorchester unter der Leitung von Bernfried Eilers spielt unter anderem Lieder von Simon and Garfunkel, Adele, Deep Purple, Michael Jackson, Melodien von James Bond und vieles mehr. Die Jovi Singers unter der Leitung von Klaus-Dieter „Zebu“ Hildebrandt singen zum Beispiel Lieder wie „Viva la Vida“ von Coldplay, „Open the Eyes“ oder „Thank you for the Music“ von Abba. Die beiden Vereine werden auch ein gemeinsames Stück vortragen. „Es wird für jeden Besucher etwas dabei sein“, verspricht Jan Hendrik Millhahn.

Vorverkauf gestartet

Karten gibt es im Vorverkauf beim Friseursalon Gehlenborg an der Lange Straße in Friesoythe, im Getränkemarkt „KePa“ an der Meeschenstraße in Friesoythe, bei der Spar- und Darlehnskasse an der Altenoyther Straße in Altenoythe oder bei den Mitgliedern der beiden Vereine.

Die Karten kosten acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. Per Mail können Karten auch unter info@kbo-friesoythe.de geordert werden.

Das Kolping-Blasorchester und die Jovi Singers würden sich über viele Besucher freuen.