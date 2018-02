Friesoythe Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit. Bis zum Osterfest stehen nun in der katholischen Kirche Verzicht, Buße und Besinnung im Vordergrund. Doch wie steht es eigentlich um die Fastenzeit und die Kirche im Generellen? Gerade bei jüngeren Menschen scheint die Kirche immer mehr aus dem Bewusstsein zu verschwinden.

Eine Entwicklung, die Diakon Eckehard Drees von der katholischen Kirchengemeinde Friesoythe bestätigt. Drees ist für die Jugendarbeit zuständig und weiß, wie sich die Kirche aufzustellen hat, um jüngere Leute zu begeistern. „Wir müssen aus unseren Kirchen raus und dahin, wo die Menschen sind“, so Drees. Das geschieht unter anderem im Religionsunterricht an der Heinrich-von-Oytha-Schule in Altenoythe, wo Eckehard Drees als Religionslehrer tätig ist. Dort kann der Diakon viele junge Leute erreichen und für die Aktivitäten der Kirche gewinnen.

Fahrt nach Schweden

Zum Beispiel organisiert die Kirche die Jugendfahrt Vamos – eine Fahrt für Jugendliche, die in jedem Sommer für zwei Wochen nach Norwegen, Schweden oder Österreich führt. In diesem Sommer wird es nach Schweden gehen. Zudem bietet die Kirche in den Ortsteilen der Stadt Friesoythe Zeltlager an. Es begleiten auch Geistliche des Pastoralteams die Vamos-Fahrt und die Zeltlager. Eckehard Drees ist zum Beispiel bei einem Zeltlager dabei. Vor Ort kommt das Kirchliche nicht zu kurz. „Es gibt Zeltlagergottesdienste sowie Morgen- und Abendimpulse“, so Drees.

Für Menschen, die kein Interesse an der Heiligen Messe haben, hat Pfarrer Michael Borth das Format „Gottesdienst Spezial“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um Andachten, die mit Lichtern oder musikalischen Beiträgen von Bands gestaltet werden. „Die ,normalen’ Gottesdienste werden heute nicht mehr angenommen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten wie Wortgottesdienste oder Andachten. Die können auch beim Lagerfeuer oder auf einem Fußballplatz stattfinden“, erklärt Drees.

Der Großteil der Jugendlichen ist im Bereich der Kirche eindeutig bei den Messdienern anzutreffen. An allen sechs Standorten der Stadt Friesoythe gibt es zusammen rund 450 Messdiener. Die älteren, sogenannten Oberministranten oder auch „Omis“ können ab 16 Jahren Gruppen mit jüngeren Messdienern leiten. Oftmals treffen sich die Messdiener in ihren Gruppen. Dort wird dann, je nach Interesse, Fußball gespielt oder auch etwas Leckeres gebacken.

Zeit der Besinnung

Die beiden Bundesfreiwilligendienstler der Kirche, Katharina Roter und Eike Diers, nehmen gerne an den Aktionen der Kirche teil. Katharina ist Oberministrantin in Thüle und organisiert dort Ausflüge mit allen Messdienern. Letztens ging es in den Tierpark. Eike wird in diesem Sommer bereits zum fünften Mal an der Vamos-Fahrt teilnehmen. Was das Fasten angeht, sind sich beide einig. Ab diesem Mittwoch verzichten sie vorerst auf Süßigkeiten.

Die Fastenzeit sei den Kindern durchaus noch ein Begriff, sagt Eckehard Drees. Viele würden sich vornehmen, auf etwas zu verzichten. Dass man dies auch bis zum Ende durchhält, sei laut Drees nicht einmal das Wichtigste. In erster Linie soll die Fastenzeit dazu einladen, sich zu besinnen und zur Ruhe zu kommen.