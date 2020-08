Glaube: Spezielle Gottesdienste starten wieder am Sonntag

Friesoythe Erstmals nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie bietet die katholische Kirchengemeinde St. Marien Friesoythe wieder einen „Gottesdienst Spezial“ an. Dieser findet am kommenden Sonntag, 30. August, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien in Friesoythe statt. „Die derzeitige normale Belegungslage unserer Gottesdienste erlaubt wieder eine vorsichtige Bewerbung für spezielle Angebote. Nach wie vor können etwa 80 Personen maximal an unseren Gottesdiensten teilnehmen“, sagt Pfarrer Michael Borth.

Das Motto des ersten neuen Gottesdienstes in der Reihe lautet „Die Welt ist nicht genug“. „Das ist der Titel eines James-Bond-Filmes. Da geht es wie so häufig in dieser Filmreihe um einen Mann, der mit dem Anspruch auftritt, die ganze Welt zu beherrschen. Weltherrscher zu sein, sich alles Mögliche leisten zu können, alles machen zu dürfen, alle beherrschen zu können – diese Vorstellungen üben nach wie vor eine große Faszination für viele aus“, sagt Borth. Deswegen soll sich der Gottesdienst mit der Frage beschäftigen, warum das so ist.

„Kenne ich solche Gefühle selber auch in mir? Möchte ich manchmal mehr sein, können und dürfen als mir vergönnt ist? Um diese Fragen soll es gehen“, so Borth weiter. Modernere Kirchenlieder, eine besondere Gestaltung und die ein oder andere unerwartete Einlage sollen diesen Gottesdienst wieder speziell werden lassen.

Wie für alle anderen Messen am Wochenende ist auch hierfür eine Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich unter Telefon 04491/928910.