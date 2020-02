Gottesdienste am Weltgebetstag

„Steh auf und geh“ ist das Motto des diesjährigen Weltgebetstags. Gefeiert wird am Freitag, 6. März, um 19.15 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe sowie jeweils um 19 Uhr in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Petersdorf und in der St.-Petrus-Canisius-Kirche in Sedelsberg.

Vorbereitend wird am Mittwoch, 4. März, um 19.30 Uhr im Michaelis-Haus in Friesoythe, Grüner Hof 29, der Film „Music by Prudence“ gezeigt. Er erzählt von einer mehrfach gehandikapten Frau aus Simbabwe, die zu einer erfolgreichen Sängerin wird und dadurch selbstbestimmt leben kann.