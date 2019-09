Friesoythe Den diesjährigen Bauern- und Handwerkermarkt feiert die Dorfgemeinschaft Gehlenberg am 29. September, von 10 bis 18 Uhr, wieder mit vielerlei Angeboten aus alter Handwerkskunst und Vorführungen bäuerlicher Tätigkeiten aus der Vergangenheit.

Auf der von der Landjugend neu gestalteten Freifläche des Kulturzentrums und in der großen Halle werden Stände mit bekannten und neuen Ausstellern ihre selbst gefertigten Produkte anbieten. Mehr als 50 Aussteller mit tollen Angeboten haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Am Morgen steht für die frühen Marktbesucher ein Frühstück bereit mit frisch gebackenem Brot aus dem alten Steinbackofen und nachmittags wird zum Sonntagskaffee frischer Butterkuchen angeboten.

Stündlich werden am Markttag handwerkliche Kunst und altes Brauchtum vorgeführt, wie das Drechseln von Holz und die Fertigung von Holzschuhen. Vorführungen mit alten Maschinen aus der Landwirtschaft geben einen Einblick in die bäuerlichen Arbeiten vergangener Zeit. Ein Wagen mit Roggengarben steht zum Dreschen bereit und ein alter Kartoffelroder wird die Früchte ans Tageslicht befördern und sie zum Einsammeln auswerfen. Die Kartoffeln wurden im Frühjahr von den Grundschulkindern gepflanzt. Sie werden am Markttag von den Kindern mit einem alten „Tüwwekenwaiher“ sortiert und verkauft. Die Betreuer des Ortsjugendringes helfen dabei unterstützend mit. Eine Spinngruppe aus Neuscharrel zeigt, wie aus Schafwolle Garn entsteht und weiter verarbeitet wird.

Auch selber Papier herstellen wie vor 200 Jahren ist auf dem Markt wieder möglich. Als besondere Attraktion hat die Dorfgemeinschaft Gehlenberg den Papiermacher Willi Kus aus Dörpen engagiert. „Erleben und erfahren Sie den spannenden Weg vom Rohstoff zum Papier“, verspricht er. Er fertigt Papier aus alter Kleidung, aus Gras oder Heu, Seetang, Holz oder aus Zwiebelschalen. Beteiligt sind wie immer auch örtliche Vereine und Straßengemeinschaften, die an ihren Ständen mit leckeren Reibekuchen, Waffeln, Bratwurst und Getränken für das leibliche Wohl sorgen und damit das Angebot anderer Marktbeschicker, die verschiedene Käsesorten oder Fisch und Leckereien anbieten, erweitern.

Für die Gäste gibt es auch die Gelegenheit, die umfangreichen Sammlungen im Heimatmuseum und im Sägereimuseum zu bestaunen und bei Vorführungen Maschinen im Einsatz zu erleben. Auch die Gehlenberger Mühle öffnet ihre Tore für eine Besichtigung und Oldtimerfreunde zeigen ihre Schmuckstücke auf dem Freigelände. Gegen 15 Uhr wird eine Tanzgruppe aus Esterwegen auftreten.

Für die Kinderbetreuung sorgt der Ortsjugendring mit einer Hüpfburg, einem Sandkasten, Kinderschminken und weiteren Spielgeräten. Der Eintritt ist kostenlos.