Friesoythe Die Sternsinger der St.-Marien-Pfarrei Friesoythe werden sich am kommenden Dreikönigswochenende, 5. und 6. Januar, wieder auf den Weg machen, um den Segen in die Häuser zu tragen und um kleine Spenden zu bitten. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen.

Sie unterstützen damit in diesem Jahr Projekte in Peru, die es den dort lebenden Kindern ermöglichen sollen, die Schule zu besuchen und trotz körperlicher und geistiger Handicaps am Alltagsleben teilnehmen zu können. Das Leitwort der Aktion 2019 lautet „Wir gehören zusammen –in Peru und weltweit!“.

Hier die Sternsingeraktionen im Überblick:

• Altenoythe: Aussendungsgottesdienst ist am Samstag, 5. Januar, um 18 Uhr. Die Aktion findet am Sonntag, 6. Januar, von 10 bis 14 Uhr statt.

• Markhausen: Aussendungsgottesdienst ist am Samstag, 5. Januar, um 18 Uhr. Die Aktion findet am Sonntag, 6. Januar, ab 10 Uhr statt.

• Friesoythe: Aussendungsgottesdienst ist am Samstag, 5. Januar, um 17 Uhr. Die Aktion findet am Samstag, 5. Januar, von 10 bis 16 Uhr in den Außenbezirken statt sowie am Sonntag, 6. Januar, von 10 bis 18 Uhr in den Innenbezirken.

• Neuscharrel: Aussendungsfeier und Kreidesegnung sind am Samstag, 5. Januar, um 9.30 Uhr. Die Aktion findet am Samstag, 5. Januar, ab 10 Uhr statt. Der Abschlussgottesdienst ist am gleichen Tag um 19 Uhr.

• Kampe: Aussendungsfeier und Kreidesegnung sind am Samstag, 5. Januar, um 12.30 Uhr. Die Aktion findet am Samstag, 5. Januar, von 11 bis 16 Uhr statt.

• Thüle: Aussendungsgottesdienst ist am Sonntag, 6. Januar, um 10 Uhr. Die Aktion findet am gleichen Tag von 11 bis 16 Uhr statt.

Diakon Eckehard Drees bittet darum, die Sternsinger freundlich aufzunehmen, da sie solidarisch für eine gute Sache unterwegs sind. Sie sollten auch dann freundlich aufgenommen werden, wenn man nichts spenden möchte. Wer spendet trage dazu bei, dass das Engagement auch mit einem guten Ergebnis belohnt werde.

Aber auch in St. Prosper Gehlenberg gibt es die Sternsingeraktion. Dort findet in diesem Jahr der Aussendungsgottesdienst am Samstag, 5. Januar, abends um 17 Uhr statt. Am Sonntag, 6. Januar, ziehen dann die Sternsinger ab 10.45 Uhr von Haus zu Haus, um den Segen zu bringen.

Die Sternsinger machen gemeinsam mit den Trägern der Aktion, dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), überall in Deutschland auf die Lebenssituation von Kindern in Peru aufmerksam. Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt.

Mehr als eine Milliarde Euro wurden seither gesammelt, mehr als 71 700 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.

Bei der 60. Aktion zum Jahresbeginn 2018 hatten die Mädchen und Jungen aus 10 328 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 48,7 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.