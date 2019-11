Friesoythe Am kommenden Samstag, 9. November, ist es soweit: Der 100. Geburtstag des Heimatbundes des Oldenburger Münsterlandes findet mit dem Münsterlandtag in Friesoythe seinen Abschluss. Ein Jahr lang wurde das Jubiläum mit verschiedenen Aktionen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, die gemeinsam das Oldenburger Münsterland bilden, gefeiert.

„Wir freuen uns sehr, dass der Münsterlandtag in diesem besonderen Jahr in Friesoythe stattfindet. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, diesen Tag mit vielen jungen Menschen zu verbringen“, sagte Heimatbund-Geschäftsführerin Gisela Lünnemann im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie lädt daher alle Generationen aus dem gesamten Oldenburger Münsterland ein. Man braucht sich weder anzumelden, noch kostet es Eintritt. Besucher können Kommen und Gehen, wann sie wollen.

Los geht es um 9.30 Uhr in der Sporthalle am Hansaplatz (Einlass: 9 Uhr). Nach einer Begrüßung startet eine erste Gesprächsrunde mit dem Heimatbund-Präsidenten Stefan Schute, Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann, Landrat Johann Wimberg und Peter Stelter, Schulleiter des Albertus-Magnus-Gymnasiums. Dann folgt ein Impulsvortrag von Hans-Peter Boer zum Thema „Heimatverständnis und Globalisierung“. Der ehemalige Kulturdezernent der Bezirksregierung Münster soll besonders den Blick auf die Jugend richten. Anschließend gibt es eine weitere Gesprächsrunde, an der neben Boer dann mit Kathrin Meemken und Dennis Diekmann auch Jugendliche teilnehmen werden.

Mit Spannung wird dann die Vergabe der Schülerpreise des Oldenburger Münsterlandes erwartet. Musikalisch begleitet wird der von Uwe Haring moderierte Vormittag von der Big Band Friesoythe. Um 12.15 Uhr wird ein gemeinsames Mittagessen serviert. Für das Essen sowie Getränke am Vormittag wird ein Kostenbeitrag in Höhe von zehn Euro erhoben.

Etwa acht Busse werden sich dann um 13.15 Uhr am Hansaplatz in Bewegung setzen. Gemeinsam mit Reiseführern wird die Stadt Friesoythe erkundet. Um 15 Uhr beginnt in der Sporthalle eine Kaffeetafel (Kostenbeitrag: fünf Euro). Von 15.30 bis 17.30 Uhr folgt ein Kulturprogramm mit Musik, Theater und weiteren Vorführungen.

Das Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) ist in diesem Jahr besonders mit einbezogen, da Schüler ein Ausstellungsprojekt zur Zerstörung der Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs erarbeitet haben – zum Teil mit noch nie veröffentlichten Bildern vom Vormarsch der kanadischen Truppen und der zerstörten Innenstadt.