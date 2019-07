Friesoythe Da staunten die Bauarbeiter am Freitag nicht schlecht: Unter der Kirchstraße in Friesoythe sind im Rahmen der Innenstadtsanierung historische Knochen gefunden worden. „Es handelt sich eindeutig um die Knochen eines Pferdes“, gab Bürgermeister Sven Stratmann bekannt. Der Fund wurde aus der Baugrube entnommen, so dass die Arbeiten planmäßig weiterlaufen können. „Aufgrund dieser Funde wird es zu keiner zeitlichen Verzögerung kommen“, sagte Bürgermeister Stratmann.

Durch die aktuellen Bauarbeiten auf dem Friesoyther Marktplatz sind in den letzten Tagen auch alte Steine gefunden worden. Direkt unter der Asphaltdecke im vorderen Bereich der Lange Straße und auf der Kreuzung kam altes Kopfsteinpflaster zutage. Schon im Februar dieses Jahres sind bei den Bauarbeiten in der Bahnhofstraße im Rahmen der Innenstadtsanierung Fundamentreste des alten Friesoyther Stadttores „Lange Pforte“ entdeckt worden. Neben Scherben aus dem Mittelalter sind dabei aber auch schon Tierknochen sowie ein Kiefer gefunden worden, der ebenfalls von einem Pferd stammen könnte.