Kabarett: Merkel arbeitet an ihrer Unsterblichkeit

Friesoythe Deutschland steht vor einer politischen Wende: Die Große Koalition liegt in Scherben, die Volksparteien schrumpfen, die Flüchtlingskrise hat die AfD hochgespült. Und auch wenn ihr neuer französischer Freund Macron ihr ab und zu noch ein Küsschen gibt, so richtig lieb hat Angela Merkel niemand mehr. Sie mimt jetzt nur noch die deutsche Kanzlerin und wenn das nicht besser wird, geht sie nicht mal als historische Figur in die Geschichte ein. Genau der richtige Zeitpunkt für Distel aus Berlin, eine neue Kabarett-Komödie aufzulegen.

In „Weltretten für Anfänger – Einmal Zukunft und zurück” lässt sie die Physikerin Merkel eine Zeitmaschine basteln, damit sie ihr Volk in eine sorgenfreie Zukunft katapultieren kann und so selbst doch noch Unsterblichkeit erlangt.

Auf Einladung des Kulturkreises Bösel Saterland Friesoythe gastiert an diesem Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr die Distel im Forum am Hansaplatz. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schepers und der LzO Friesoythe für 18 Euro, an der Abendkasse kostet eine Karte 20 Euro.

Die Zuschauer werden mitgenommen auf eine Reise ins Jahr 2070 – eine paradiesische Zeit, in der alles vollautomatisiert, sattelitengesteuert und durchgehend komfortabel zugeht. Bevor Merkel auf Tour fährt, wird die Zukunftsmaschine erst noch von Ehepaar Annette und Ralf Konnewitz getestet. Die beiden fühlen sich als Verlierer und sagen deshalb für die Reise in die Zukunft sofort zu. Dumm ist nur, das auch der cholerische Vater ungeplant mitreist.