Kaplan bis August in Friesoythe

Friesoythe Als frisch gebackener Priester konnte am Sonntagabend im Rahmen eines „Gottesdienst Spezial“ Alexander Senk seine Primiz in der St.-Marien-Kirche in Friesoythe feiern. Mit der besonderen musikalischen Untermalung von Kirchenband und Schola leitete Senk die Messe, an der auch Dechant Michael Borth, Kaplan Heinrich Thoben aus Löningen und Diakon Heinz Wübben teilnahmen. Ebenfalls war eine Fahnenabordnung der St. Johannes-Schützenbrüderschaft Thüle dabei. Besonderer Höhepunkt der Primiz von Senk war die Eucharistiefeier, die der Neupriester gesungen und mit musikalischer Begleitung zelebrierte.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde im Garten hinter dem Pfarrhaus mit Musik der Big Band Friesoythe gefeiert. Bei Bratwurst und kalten Getränken kamen die Gäste mit Senk ins Gespräch, der einen Großteil seines Praktikums in der Diakonzeit in Friesoythe verbrachte. Ebenfalls waren die Gäste um 20.45 Uhr zum Abendgebet eingeladen und konnten den seltenen Primizsegen von Senk einzeln und persönlich empfangen.

Als Kaplan wird Alexander Senk in den nächsten Wochen weiter in der St.-Marien-Pfarrei in Friesoythe tätig sein und die Vertretung von Kaplan Cosmin übernehmen. Dabei wird er unter anderem das Lager der Messdiener Friesoythe und die Vamos-Jugendfahrt begleiten. Ende August wird Senk seine erste reguläre Kaplanstelle in der St.-Gertrud-Pfarrei in Lohne antreten.