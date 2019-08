Friesoythe Das Kinder-Gilde-Fest hat wir immer am Wochenende das 682. Schützenfest der Schützengilde Friesoythe eingeleitet. Neue Nachwuchsregenten für ein Jahr sind Kinderkönig Jonas Bührmann (14) und Kinderkönigin Annika Plaggenborg-Schölzel (12). Die beiden konnten sich am Samstag gegen ihre Mitbewerber durchsetzen.

Das Friesoyther Kinder-Gilde-Fest habe sich wieder einer großartigen Beteiligung mit rund 160 Mädchen und Jungen erfreut, sagte Bürgermeister und Magistratsmitglied Sven Stratmann bei der Preisverteilung an die erfolgreichsten Nachwuchsschützen. „Es ist eine tolle Sache, dass die jungen Leute das historische Traditionsfest so engagiert mittragen. Die ausgezeichnete Beteiligung ist ein großartiger Einstieg in unser diesjähriges Gildefest.“

Zwei Stunden lang wurden Spiel- und Spaßangebote präsentiert. Dazu gehörten Schieß- und Wurf-Wettkämpfe in den Altersgruppen bis neun Jahren und von zehn bis 15 Jahren sowie der „Spielefant“ aus Oldenburg. Er bot den Kindern mit verschiedenen Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspielen wie „Mühle“, „Dame“, „Vier gewinnt“, Stelzenlaufen und Balancieren ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Bei den Mädchen zeigte sich die zwölfjährige Schülerin des Albertus-Mamgnus-Gymnasiums (AMG) Friesoythe, Annika Plaggenborg-Schölzel, mit 29,3 Ringen und bei den Jungen der 14 Jahre alte Schüler der Heinrich-von-Oytha-Schule, Jonas Bührmann, mit dem Lasergewehr am treffsichersten. Sie wurden von Stratmann mit dem Kinderkönigsorden geschmückt.

Beide erhielten zudem eine entsprechende Urkunde und je eine Prämie von 25 Euro. Das neue Friesoyther Kinderkönigspaar sicherte sich sofort die Sympathien seiner „Untertanen“, denn auf Geheiß des obersten Magistrats durften die beiden Süßigkeiten ins Kindervolk werfen.

In der Altersgruppe der Zehn- bis 15-Jährigen wurden neben dem Schießen mit dem Lasergewehr auch die Disziplinen Luftgewehrschießen auf eine Ringscheibe und ein Dosenwerfen ausgetragen. Eine Gesamtwertung wurde erstellt. Hier gewann Oliver Päpke. Neben einer Urkunde gab es 25 Euro Schützenfestgeld.

In der Gruppe bis neun Jahren galt es, in den vier Wettbewerben Dosenwerfen, Wurfwettbewerb, Armbrustschießen auf den Adler und Armbrustschießen auf die Scheibe, möglichst viele Punkte zu sammeln. Am erfolgreichsten war Bosse Arkenau. Bei der Verlosung gewann den Hauptpreis von 25 Euro Johannes Spark.