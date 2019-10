Friesoythe Sie waren eine der ersten Gemeinden in ganz Deutschland, die eine Telefonnummer für Kirchen-Notrufe etablierten: Dechant und Pfarrer Michael Borth von der St. Marien Pfarrgemeinde in Friesoythe, erzählt, wie es zu der 24-Stunden-Erreichbarkeit kam, wer sie nutzt und wie er als Pfarrer damit umgeht.

24 Stunden erreichbar, sieben Tage die Woche – das ist die Pfarrgemeinde dank einer Rufnummer. „Wir teilen uns den Dienst auf“, sagt Borth. Jeweils für eine Woche ist mal er, mal Pfarrer Ulrich Bahlmann und mal Kaplan Cosmin Croitoru an der Reihe. Pünktlich jeden Samstag um 15.30 Uhr (eine halbe Stunde vor der Beichte) endet die jeweilige Schicht. Jetzt gerade macht Borth einen Doppeldienst – weil die anderen beiden nicht in der Stadt sind.

Die Pfarrer lassen sich die Anrufe auf ihr jeweiliges Handy leiten, wenn sie Dienst haben. Früher lief das anders. Borth erinnert sich an die Anfänge des Notfalltelefons:

„Mein Vorgänger, Alfons Bokern, hatte noch eine Haushälterin. Es war damals normal, dass der Pfarrer eine Haushälterin hat.“ Diese informierte den Pfarrer, wenn jemand anrief. Immer, auch nachts.

Mit Pieper ausgestattet

Dann hat das Krankenhaus diesen Dienst zunächst übernommen. Der Pfarrer, damals schon Borth, um 1996 herum, wurde mit einem Pieper ausgestattet, wie Ärzte auch. „Ich weiß noch, da war ich einmal auf einem Schützenfest. Da ging der Pieper los.“ Wohlgemerkt hatten zu der Zeit nur die wenigsten ein Handy, und mit dem Pieper konnte man nicht telefonieren. Oft war es deshalb schon eine Herausforderung, an ein Telefon zu kommen.

Gegen Ende der 90er bekam die Pfarrgemeinde eine neue Telefonanlage, die in der Lage war, mehrere Telefonate auf einmal zu registrieren. Doch diese neue Anlage war Fluch und Segen zugleich. Denn immer wieder riefen Menschen mit dringlichen Anliegen an, bei denen sich meist erst nach ausführlichen Gesprächen ergab, dass sie gar nicht in der Gemeinde wohnen, noch nicht einmal im gleichen Bundesland. „Die Auskunft hatte unsere Nummer, weil wir damals die einzigen mit einer Notfallnummer waren, im Verteiler für alle Kirchengemeinden in ganz Deutschland aufgenommen.“

Anrufe aus München

Und so ging Pfarrer Borth mehrmals mitten in der Nacht ans Telefon, um zum Beispiel mit Menschen aus München über Schicksalsschläge zu reden. Nach einiger Zeit konnte die Auskunft dann die Nummer so einstellen, dass sie nur den umliegenden Gemeinden angezeigt wurde – und es war wieder ruhiger.

Acht Mal in der Woche

Bis zu acht Notfallanrufe gebe es in einer Woche, manchmal sei es auch nur einer. Schlaf ist keine Ausrede, um nicht ans Notfalltelefon zu gehen, aber etwas anderes hindert den Pfarrer manchmal: „Ich habe ja auch noch meine normalen Pflichten. Wenn ich gerade einen Gottesdienst halte, kann ich nicht ans Telefon gehen.“ Borth weist darauf hin, dann unbedingt den Anrufbeantworter zu nutzen. Den hört er nämlich immer ab, sobald er eine freie Minute hat. „Ganz wichtig ist es dabei, klar und verständlich zu sprechen.“ Oft seien Menschen aufgewühlt, wenn sie diese Nummer wählen. Denn meist liegt dann jemand im Sterben.

Sterbende in ihren letzten Stunden zu begleiten, das ist der häufigste Grund, warum der Pfarrer gerufen wird. Die Krankensalbung, auch Letzte Ölung genannt, ist ein Ritual der katholischen Kirche, um dem Sterbenden den Zuspruch von Jesus Christus zu vermitteln, „um die Würde des Menschen hochzuheben in dieser besonderen Situation.“ Angehörige würden diese Prozedur ebenfalls als wohltuend erfahren. Wenn er zu einem Notfalltermin eilt, lässt er sich vorher jedoch noch für eine Sache Zeit: „Ich erscheine immer im Anzug.“ Mit dabei hat er auch immer einen schwarzen Koffer, in dem sich das geweihte Öl, die Stola, ein Gebetbuch, die Bibel und Kerzen befinden.

Darüber reden

Zu Unfällen wird Borth auch gerufen. Wer die Nummer 112 wählt, kann den Rettungsdienst auch um kirchlichen Beistand bitten. „Das DRK kontaktiert uns dann.“ Zu Verkehrsunfällen, aber auch zu Selbsttötungen ist Pfarrer Borth schon gerufen worden. Besonders wenn die Sterbenden dann noch sehr jung sind, gehe das dem Geistlichen sehr nahe. Da hilft dann reden: „Im Pastoralteam besprechen wir ganz schwierige Fälle im Nachhinein, um uns gegenseitig zu unterstützen.“ Eine Krankenhaus-Seelsorgerin ist seit 2018 auch dabei. Pastoralreferentin Hedwig Sänger arbeitet zur Hälfe der Zeit im Krankenhaus.

Ausgenutzt werde diese Nummer nicht, sagt Borth. „In der Anfangszeit haben wir das unseren Mitgliedern klar gemacht. Man ruft ja auch nicht die 110 an, wenn es nicht notwendig ist.“ Wer die Nummer aus Versehen wählt (kommt selten vor) wird von dem Pfarrer darauf hingewiesen.

„Verlässlichkeit ist ein ganz großes Gut.“ Pfarrer Borth ist froh, dass seine Gemeinde über den Notfall-Dienst verfügt. Und die Dankbarkeit, die er im Gegenzug von den Mitgliedern erhalte, bestätige ihm, dass es das Richtige ist. Auch wenn sie eigentlich keiner wählen möchte, den ein oder anderen mag es beruhigen, nur zu wissen, dass es diese Nummer gibt.