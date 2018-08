Friesoythe Das Musikfest Bremen hat eine Strahlkraft bis in unsere Region hinein. Das liegt vor allem am Konzept der Veranstaltung. Denn die Schauplätze der Konzerte sind auf viele Ortschaften auch außerhalb Bremens verteilt. Zu einem dieser Orte gehört Friesoythe. Und so können sich alle Musikbegeisterten am Mittwoch, 12. September, 19.30 Uhr, über ein hochklassiges Konzert in der Friesoyther Marienkirche freuen.

Zu Gast sein wird das Freiburger Barockorchester, das von hochkarätigen Solisten unterstützt wird. Unter dem Programmtitel „Der junge Händel in Italien“ wird sein Oratorium „Il trionfo del tempo e del disinganno“ aufgeführt. Als Gesangssolisten sind Sunhae Im (Sopran), Carolyn Sampson (Sopran), Benno Schachtner(Countertenor) und Thomas Walker (Tenor) mit dabei.

Die NWZ verlost Karten für den Auftritt. Standen zunächst 14 mal zwei Karten zur Verlosung, legt der Landkreis Cloppenburg als Kooperationspartner des Musikfestes fünf Mal zwei Karten obendrauf. Somit haben die NWZ-Leser die Chance auf 19 Mal zwei Karten. Die Teilnahme ist bis Montag, 3. September, möglich. Wie das Gewinnspiel genau funktioniert, steht auf dem nebenstehenden Coupon beschrieben.

Karten gibt es auch im Vorverkauf in der Buchhandlung Schepers in Friesoythe oder unter www.nordwest-ticket.de. Die Tickets kosten je nach Kategorie € 40, 30, 20 oder 15 Euro (Ermäßigung 20 Prozent).