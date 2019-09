Friesoythe Die Friesoyther Musikband „Zebu & The Gnus“ gibt zwei Konzerte im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ in Friesoythe: Auf Einladung des Kulturkreises Bösel-Saterland-Friesoythe spielt die Gruppe am Freitag, 25., und Samstag, 26. Oktober, jeweils ab 20 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schepers sowie im Laden „Ideenreich“ der Misssionsgruppe an der Kirchstraße sowie bei den Musikern ab sofort erhältlich zum Preis von zehn Euro. An der Abendkasse €kosten die Tickets zwölf Euro.

Präsentiert wird das neue Programm „Double Trouble II“. Bei ihrer ersten Auflage von „Double Trouble“ nahmen die Musiker die Besucher mit auf eine Reise durch die Rock- und Popgeschichte der 60er und 70er Jahre – ein Konzept, das die Band beibehalten wird. Aber: „In Programm gibt es einige neue Soulstücke von Randy Crawford und Bill Withers“, verrät Drummer Heiner Schepers. Der Gesang von Ruth Shaw werde dabei etwas stärker in den Vordergrund gestellt.