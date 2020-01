Friesoythe Die Band „Fosterchild“ will am Samstag, 29. Februar, die Zuhörer im Kulturzentrum Alte Wassermühle in Friesoythe in ihr eigenes Universum entführen. Denn sie präsentieren dem Publikum eine Spielart zwischen Post-Jazz und zeitgenössischer Musik. Die Lieder versprechen durch die spezielle Behandlung von Zeit, Raum und Gravitation eine besondere Magie, heißt es in der Ankündigung. Tempo und Schwerpunkte folgen dabei scheinbar vertrauten Mustern, die Gangart bleibt allerdings beweglich. Die Musik mag dabei Leichtigkeit vermitteln, ist im Kern aber komplexer Natur.

Schlagzeuger der Band ist der Friesoyther Fabian Arends. Er gelte als einer der bedeutendsten Schlagzeuger der jüngeren Jazz-Generation, heißt es weiter. In der Alten Wassermühle gibt er mit seiner Band somit ein Heimspiel. Bei dem Konzert wollen „Fosterchild“ ihre jüngst veröffentlichte zweite CD „Dear Earthling“ vorstellen.

Fabian Arends lebt seit 2010 in Köln. Neben zahlreichen und regelmäßigen Konzerten in Deutschland und Europa führten ihn internationale Konzertreisen nach Kolumbien, Australien, den Senegal, Russland oder Indonesien.

Im Jahr 2018 gründete Arends zusammen mit seinem langjährigen musikalischen Begleiter und Bassisten David Helm die Band „Fosterchild“. Dieses deutsch-dänische Quintett trat 2019 auf dem Kopenhagen Jazz-Festival auf, das mit einigen der renommiertesten Musikern der deutschen und dänischen Jazz-Szene besetzt ist.

Neben Arends und Helm spielen in der Gruppe „Fosterchild“ Jacob Anderskov Klavier, Kasper Tranberg die Trompete und Sebastian Gille das Saxofon.

Die Musik der Band wird vor allem durch ein hohes Maß an Intensität getragen. Selbst komplexere Kompositionen werden durch Energie und die Freude am Zusammenspiel zum leben erweckt, heißt es. Allesamt Meister ihres Instruments tragen die Musiker bei dem Konzert jeden Zuhörer mit in ein neues und spannendes musikalisches Terrain.

• Die Band kommt auf Einladung des Kulturkreises am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr in die Alte Wassermühle in Friesoythe. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schepers für 15 Euro sowie an der Abendkasse für 17 Euro.