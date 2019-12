Friesoythe Auch mehr als 35 Jahren nach der Auflösung des legendären Quartetts ist die Faszination für die Abba-Hits ungebrochen. Zwar standen nicht Agneta, Frida, Björn und Benny auf der Bühne. Doch ihre „Double“ Angela Castellani als Agneta, Irene Pertili als Frida, Ludovico Banali als Björn und Eduardo Mezzogori als Benny am schneeweißen Piano, rissen das Publikum mit ihrer Musik und Show von den Sitzen. Die Fans der legendären schwedischen Pop-Band Abba kamen am Sonntagabend im Forum am Hansaplatz in Friesoythe somit voll auf ihre Kosten.

Das Italo-Quartett in originalgetreuen Kostümen, unterstützt von Schlagzeuger Stefano Zenon und Bassist Antonio Scarabel sowie den Backgroundsängerinnen Miriam Tomano und Claudia Bertoni, legten gleich kräftig los. Schon nach den ersten Songs „Voulez-Vous“, Knowing Me, Knowing You“ und „Super Trouper“ klatschten und sangen die Besucher mit. Dabei bewies sich Eduardo Mezzogori auf der Bühne als wahrer Einpeitscher. Kein Wunder: Songs wie „Does your Mother know“ und „Summer Night City“ gehen in die Beine.

Die Bühnenshow war eine gelungene Kopie der legendären schwedischen Band. Jede Handbewegung stimmte mit der Interpretation der Original-Musiker überein. Kein Wunder, dass hier das Herz der Abba-Fans höher schlug.

So richtig Schwung ins Forum brachten die Interpreten beim zweiten Teil des Konzertes. Dieser begann mit „Gimme! Gimme! Gimme!“. Auch Ohrwürmer wie „Mamma Mia“, „Ring Ring“ oder „Honey Honey“ gehörten hier zum Repertoire. Das Konzert zeigte, dass auch originaltreu nachgespielte Abba-Musik bei den Besuchern ankam.

Insgesamt fing das Konzert die Faszination der berühmten Band und der dazugehörigen Ära gekonnt ein. Eine Lichtshow unterstrich mit den knalligen Farben der 1970er Jahre den unverwechselbaren Retro-Look.