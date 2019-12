Friesoythe Das Schöne an der Vorweihnachtszeit sind die vielen wunderbaren Konzerte, die auf das Fest einstimmen. Eines davon ist das Adventskonzert des Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasiums. Dieses ist nicht nur musikalisch ein Höhepunkt, sondern auch durch die Örtlichkeiten. Denn das Konzert findet an einem Abend immer an zwei unterschiedlichen Orten statt.

So wurden die Besucher am Donnerstagabend zunächst in die Friesoyther Marienkirche geladen. Dort fand das Chorkonzert statt. Daran beteiligt waren die Chöre der Klassen fünf bis acht, der Klassen neun bis zwölf, des Seminarfachs „Vokale Erlebnisse“ sowie die Chor-AG der Klassen neun bis zwölf. Nachdem die jungen Sängerinnen und Sänger in der Kirche ihr überaus großes Talent unter Beweis gestellt hatten, wurde der Konzertsaal gewechselt. Nach einem kurzen Fußmarsch nahmen die Besucher im Forum am Hansaplatz ihre Plätze ein.

Dort ging es instrumental weiter. Die Bläserklassen der Jahrgänge fünf und sechs zeigten ihr Können, ehe dann das AMG-Orchester aufspielte. Einen Schlusspunkt setzte Thomas Kollenbach mit einem Schlagzeugsolo.