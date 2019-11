Friesoythe Jens Petersen mag es gerne ruhig. Auf seinem heruntergekommenen Bauernhof ist er am liebsten alleine, macht was er will und lebt sein Leben ohne große Ansprüche. Dieses Kleinod gerät aber aus den Fugen, als sich der Besuch seiner Tante Ilse ankündigt – auf einmal muss der heruntergekommene Hof auf Vordermann gebracht werden. Unter diesen Voraussetzungen kommt die plattdeutsche Komödie „Jens Petersen kriggt Besök“ so richtig in Schwung, mit der sich der Theaterverein Friesoythe nach einjähriger Pause am Samstag, 21. März 2020, zurückmeldet.

„Bei dieser Komödie treffen zwei Welten aufeinander. Auf einmal muss der Petersen-Hof auf den Kopf gestellt werden, weil die reiche Tante zu Besuch kommt. Das verspricht viele Lacher“, sagt Wilhelm Lübbers-Siemer, 1. Vorsitzender des Theatervereins. Die Hauptrolle des Jens Petersen wird in diesem Dreiakter von Rüdiger Hempen gespielt. Mit ihm stehen Felix Wulfers als sein Freund Harm Oltmanns, Doris Berndmeyer als seine Putzfrau Gesche Mück, Ines Grunert als Nachbarin Annelene Siefken, Gregor Lübbers als neugieriger Postbote Heini Harms sowie Peter Behrens als Bürgermeister Rolf Ammermann und Andrea Loschen als Tante Ilse Hamsworth auf der Bühne. Die Regie übernehmen in diesem Jahr Wilhelm Lübbers-Siemer und Mechthild Grunert. Die Proben für das Stück der Friesoyther beginnen bereits Anfang Dezember. Ebenfalls legen die fleißigen Bühnenbauer kurz vor dem Jahreswechsel mit der Errichtung des kleinen Bauernhofs los.

Dieser Hof wird im Verlauf der Handlung komplett umgekrempelt, als sich herausstellt, dass Jens’ Tante Hotelmanagerin und Multimillionärin ist, und auch er selbst muss sich verändern. Es folgen Benimmkurse, ein neues Outfit und am besten findet Jens so schnell wie möglich eine Frau. Auch der Bürgermeister streckt seine Fühler in Richtung Tante Ilse aus – er hofft insgeheim, dass die Tante auch in seinem Dorf ein Hotel bauen wird.

Doch kann aus dem Landei Jens wirklich ein Gentleman werden? Und was passiert, wenn die Tante auf einmal ganz unerwartet viel zu früh vor der Tür steht? Antworten gibt es ab dem 21. März in der Friesoyther Realschule.