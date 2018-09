Friesoythe Begleitet von lauter Partymusik begrüßt Connie (Tanja Witte) im pinken Glitzerkleid die Zuschauer zur alljährlichen Beer Pong-WG-Meisterschaft. Durch hartes Training haben sich Frieda (Merle Themann) und Jannik (Ingo Buschermöhle) für das Finale qualifiziert und treten in einem spannenden Duell gegeneinander an. Dem Gewinner winken zwar weder Ruhm noch Ehre, dafür aber eine Pappmedaille und eine riesige Packung Center Shocks.

Was hier nach einer wilden Partynacht in einer verrückten Studenten-WG klingt, ist eine Szene aus dem Theaterstück „WHY – Parodie einer Generation“ der Gruppe TheARTer. In WHY blickt der Zuschauer in das Wohnzimmer einer chaotischen siebenköpfigen WG. Fast alle sind zwischen 1980 und 1995 geboren und gehören damit zur Generation Y – oder zu Englisch eben „why“.

Als waschechte „Maybes“ sind sie natürlich naturbewusst, ambitioniert, elektronisiert, harmlos und denglisch, grau und orientierungslos und vor allem faul. Außer natürlich es geht ums Feiern. Da sind sie ganz groß und immer vorne mit dabei. Dass das aber noch lange nicht alles war, was diese Generation zu bieten hat, offenbaren die einzelnen Figuren vor allem, wenn sie allein sind. Jeder von ihnen hat sein eigenes Päckchen mit sich zu schleppen. Dass der ganze Spaß eben nicht alles ist und auch diese Generation sich so ihre Gedanken über die Zukunft und den Sinn des Lebens macht, zeigt sich, als die WG durch einen Schicksalsschlag erschüttert wird.

Die Gruppe um Spielleiterin Tanja Witte (25) aus Altenoythe nimmt dabei ihre eigene Generation auf die Schippe: „Wir spielen mit Klischees und Vorurteilen. Welche können wir bestätigen, mit welchen können wir brechen? Es geht um unsere Kindheit, unsere Eltern und deren Einfluss auf uns. Es geht um unsere Gegenwart und die großen Fragen der Zukunft.“

Geschrieben wurde das Stück „WHY“ von Tanja Witte selbst und seine Uraufführung feierte das Stück auch schon. Eigentlich war das Kapitel „WHY“ für die Gruppe damit auch abgeschlossen, doch das Publikum sah das offenbar anders und forderte eine Neuauflage.

Und so kommt das – überarbeitete – Stück nochmals auf die Bühne. Und das nicht nur in Friesoythe. Zum ersten Mal führt TheARTer in der Theateraula in Barßel auf. „Die Idee kam uns Anfang des Jahres, als wir mit unseren Proben nach Harkebrügge umgezogen sind.“ Ein Termin wurde gefunden, die Bühne gebucht und an diesem Samstag, 22. September, steht bereits die Premiere ins Haus. „Wir freuen uns auf die Herausforderung, ein neues Publikum zu erobern.“

Aber auch das Friesoyther Publikum kann sich auf eine aufregende Inszenierung freuen, denn am Samstag, 20. Oktober, wird „WHY – Parodie einer Generation“ auch im Forum am Hansaplatz zu sehen sein. Dann feiert das Ensemble „TheARTer“ zugleich auch sein fünfjähriges Bühnenjubiläum.