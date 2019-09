Friesoythe Margarete Bertschik, ehemalige Gymnasiallehrerin, die auch mehrere Jahre am Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe unterrichtet hat, wird am Donnerstag, 26. September, wieder in Friesoythe sein. Für 20 Uhr lädt der Kulturkreis Bösel-Saterland-Friesoythe in Kooperation mit der Bücherei St. Marien zu einer Lesung mit der Autorin aus Cloppenburg ins Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ ein.

Bertschik wird aus ihrem aktuellen Roman „Diese verdammte Sehnsucht“ lesen. Darin geht es um Christina Wegner, die eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Leben als Lehrerin, Ehefrau und Mutter zweier erwachsener Kinder ist. Wenn da nur nicht diese depressiven Phasen wären. Eines Tages lernt sie im Internet einen Mann kennen, der ihr auf Anhieb sympathisch ist. Ein amerikanischer Soldat aus Afghanistan.

Karten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro€ bei Schepers und in der Bücherei St. Marien in Friesoythe. An der Abendkasse kostet der Eintritt sieben Euro.