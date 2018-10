Friesoythe Zur einheitlichen Förderung von Musik- und Gesangvereinen in der Stadt Friesoythe hat die Stadtverwaltung eine Richtlinie entworfen. Dieser Grundlage wurde auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit im Friesoyther Rathaus am Stadtpark geschlossen zugestimmt.

Die Richtlinie, die 2019 in Kraft treten soll, sieht für Musikvereine einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro vor. Gesangvereinen wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 750 Euro gewährt. Musikvereine, die sich neu gründen, bekommen einen einmalige Zuschuss in Höhe von 3000 Euro, neu gegründete Gesangvereine mit Sitz in Friesoythe bekommen einmalig 1500 Euro.

Bislang wurde der Motettenchor Friesoythe immer gesondert unterstützt. Um die zumeist kostspieligen, dafür aber auch überregional bedeutsamen Konzerte zu finanzieren, ist der Chor auf Zuschüsse angewiesen. Die Stadt Friesoythe hat bei einem entstandenen Defizit bis zu 2350 Euro der Kosten übernommen. Das wird auch weiterhin so sein, waren sich die Mitglieder der CDU/FDP- und SPD-Fraktion einig. Einig waren sich die Ausschussmitglieder aber auch, dass diese Regelung für alle Musik- und Gesangvereine gelten soll.

Es gibt dabei aber eine wichtige Voraussetzung. Ein Zuschuss zur Verminderung eines Defizit in Höhe von 2300 Euro wird nur gewährt, wenn es sich bei dem Konzert oder der Veranstaltung um ein überregional bedeutendes Event gehandelt hat und eine entsprechende Schlussrechnung vorgelegt werden kann. Insgesamt rechnet die Stadt mit jährlichen Ausgaben in Höhe von rund 20 000 Euro.

Auf der Sitzung wurde ebenfalls einstimmig empfohlen, dass dem SV Gehlenberg-Neuvrees ein Zuschuss für den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage gewährt werden soll. Die Kosten belaufen sich auf rund 9600 Euro, die Stadt wird sich mit rund 2400 Euro beteiligen.