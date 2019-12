Friesoythe Ihr aktueller Kriminalroman heißt „Schatten der Toten“. Und aus diesem wird Krimi-Bestseller-Autorin Elisabeth Herrmann in Friesoythe vorlesen. Auf Einladung des Kulturkreises Bösel-Saterland-Friesoythe und der Bücherei St. Marien liest sie am Mittwoch, 15. Januar 2020, um 20 Uhr im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“.

Große Erfolge feierte die Autorin mit ihrer Reihe um den Berliner Anwalt Joachim Vernau, die mit Jan Josef Liefers für das ZDF verfilmt wurde. Die Drehbücher zu den Filmen, die allesamt Rekord-Einschaltquoten erzielten, schrieb Elisabeth Herrmann selbst. Sie erhielt den Radio-Bremen-Krimipreis sowie den Deutschen Krimipreis und lebt mit ihrer Tochter in Berlin.

„Schatten der Toten“ ist nach „Zeugin der Toten“ und „Stimme der Toten“ nun der dritte Band der Trilogie um die Tatortreinigerin Judith Keppler. Und darum geht es: Judith Keppler kennt den Tod wie wenige andere – denn sie ist Tatortreinigerin. Gerade beginnt sie über ihr weiteres Leben nachzudenken: Ihr Chef will, dass sie die Firma übernimmt, und ihre Beziehung zu einem Waisenmädchen entwickelt sich auf unerwartete Weise. Doch dann stirbt Eva Kellermann, eine frühere Stasi-Spionin. Ihr letztes Geheimnis setzt eine tödliche Jagd auf einen der größten Verbrecher dieser Zeit in Gang, Bastide Larcan – Judiths Vater …

Bereits die erste Lesung mit Elisabeth Herrmann in Friesoythe begeisterte die Krimifans, und so kommt Herrmann im Januar nach eigenen Aussagen gerne wieder in die Eisenstadt. Karten für diese spannende Lesung bei Kerzenschein und Getränken gibt es ab sofort im Vorverkauf zum Preis von acht Euro € in der Buchhandlung Schepers in Friesoythe und in der Friesoyther Bücherei St. Marien. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro€.