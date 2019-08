Friesoythe Was einmal als Hobby anfing, ist 2014 zu Margarete Bertschiks Beruf geworden: das Schreiben. Die ehemalige Gymnasiallehrerin, die auch mehrere Jahre am Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe unterrichtete, wird am Donnerstag, 26. September, erneut in Friesoythe sein. Denn für 20 Uhr lädt der Kulturkreis Bösel-Saterland-Friesoythe in Kooperation mit der Bücherei St. Marien zu einer Lesung mit der Autorin aus Cloppenburg ins Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ ein.

Bertschik arbeitete bereits während ihres Studiums im „Kreativen Schreiben“ an ihrem ersten Roman. Schließlich entdeckte sie ihre Liebe zu Kriminalgeschichten. In Friesoythe wird sie aus ihrem aktuellen Roman „Diese verdammte Sehnsucht“, der in diesem Jahr erschienen ist, lesen.

Darin geht es um Christina Wegner, die eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Leben als Lehrerin, Ehefrau und Mutter zweier erwachsener Kinder ist. Wenn da nur nicht diese immer wiederkehrenden depressiven Phasen wären, die ihr zu schaffen machen. Eines Tages lernt sie im Internet einen Mann kennen, der ihr auf Anhieb sympathisch ist.

Sie chattet mir ihm, und der Kontakt mit Dominic J. Anderson, so heißt der amerikanische Soldat aus Afghanistan, wird immer intensiver. Christina verliebt sich unsterblich in ihn. Aber wer steckt wirklich hinter der Identität des Amerikaners?

Karten für die Lesung gibt es im Vorverkauf für fünf Euro€ bei der Buchhandlung Schepers und in der Bücherei St. Marien in Friesoythe. An der Abendkasse kostet der Eintritt sieben Euro. Vor Beginn und in der Pause können Wein und andere Getränke bestellt werden.