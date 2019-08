Friesoythe /Löningen /Cloppenburg Das seit 1989 unter der durchgehenden künstlerischen Leitung von Professor Thomas Albert stehende Musikfest Bremen feiert vom 24. August bis zum 14. September seinen 30. Geburtstag. Im Rahmen seiner Gastspiele außerhalb der Landesgrenzen macht das Festival erneut im Landkreis Cloppenburg Station. Die im vergangenen Jahr initiierte Zusammenarbeit mit dem Landkreis wird in diesem Jahr mit Konzerten in Friesoythe, Cloppenburg und Löningen fortgesetzt. Am Samstag. 31. August, gastiert um 20 Uhr in der St. Marien Kirche in Friesoythe das französische Ensemble Pygmalion mit Bach-Motetten.

Eine Woche später, am Samstag, 7. September, lädt das Festival um 18 Uhr zu einer „Musikalischen Landpartie“ ins Museumsdorf Cloppenburg, während am Sonntag, 8. September, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Vitus in Löningen vier Stabat Mater-Vertonungen mit dem Ensemble Gli Angeli Genève auf dem Programm stehen.

Genauere Hintergründe zu dieser Zusammenarbeit und den damit verbundenen Konzerten erläuterten bei einem gemeinsamen Pressegespräch im Kreishaus Cloppenburg Landrat Johann Wimberg, Musikfest-Intendant Prof. Thomas Albert sowie Marco Scheper von Siemer + Partner Partnerschaft, die das Gastspiel im Museumsdorf Cloppenburg präsentieren.

Landrat Johann Wimberg zeigte sich nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr erfreut darüber, dass in diesem Jahr in allen drei Alten Ämtern des Landkreises nun ein besonderes Konzert angeboten werden könne, das die Kulturlandschaft der Region bereichere.

Prof. Albert bedankte sich für die erneute Unterstützung und die damit verbundenen Motivationen und stellte die Konzerte im Einzelnen vor. „Nach unserem ersten erfolgreichen Aufschlag in Friesoythe im vergangenen Jahr mit dem Freiburger Barockorchester und René Jacobs konnten wir in diesem Jahr das französische Ensemble Pygmalion mit seinem Gründer und Leiter Raphaël Pichon für ein Gastspiel gewinnen.“

2006 gegründet, zählt das Instrumentalisten und Sänger vereinende Ensemble mit seinem Dirigenten heute zu den international führenden Bach-Interpreten. Dementsprechend stehen im Zentrum ihres Programms die Motetten BWV 225-230 des Komponisten, die als Gipfelwerke ihrer Gattung gelten. „Die Franzosen sind bekannt und gefeiert dafür, sie in Interpretationen darzubieten, die in ihrer Verbindung aus freudiger Vitalität und ernster Empfindungstiefe einfach mitreißen“, versicherte Albert. Karten kosten € zwischen 15 und 30 Euro.

Zur „musikalischen Landpartie im Museumsdorf Cloppenburg“ laden Carel Kraayenhof/Bandoneon & Juan Pablo Dobal/Klavier, SIGNUM saxophone quartet, Mikael Balyan/Clavichord sowie das Arp-Schnitger-Ensemble am Samstag, 7. September, ein. Die Besucher stellen sich aus vier Spielstätten im Museumsdorf Cloppenburg nach ihren Vorlieben eine Route aus zwei aufeinanderfolgenden Konzerten zu jeweils 45 Minuten zusammen. Karten kosten 30 Euro im Vorverkauf.

In St. Vitus in Löningen steht alles im Zeichen der „Stabat Mater dolorosa“-Verse, die über Jahrhunderte Komponisten zu Vertonungen anregt. Gli Angeli Genève, das Quatuor Terpsycordes und die Gesangssolisten Ana Quintans, Aleksandra Lewandowska, Terry Wey und Andrew Tortise stellen unter der Leitung von Stephan MacLeod die vier ‚Stabat Mater‘-Vertonungen von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi und Arvo Pärt gegenüber. Karten kosten im Vorverkauf zwischen 18 und 35 Euro.

Tickets unter Telefon 0421/ 336699, und bei allen weiteren Nordwest Ticket- und Eventim-Vorverkaufsstellen sowie www.musikfest-bremen.de.