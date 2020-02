Friesoythe Sein aktuelles Foto-Projekt „An den Rändern des Horizonts“ präsentiert der Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe am Donnerstag, 20. Februar, in Friesoythe. Seine Multimedia-Show mit Fotos, Filmsequenzen, Erzählungen und Musik beginnt um 19 Uhr im Forum am Hansaplatz. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Für „An den Rändern des Horizonts“ fotografierte Mauthe dreieinhalb Jahre lang in fast allen Weltregionen indigene Gruppen, die in verschiedenen Lebensräumen – Wasser, Eis, Wüsten, Wälder – zu Hause sind.

Mit seinem Foto-Projekt, das daraus entstand, möchte er zeigen, wie Völker, die eng mit natürlichen Kreisläufen verbunden sind, mit diesem Wandel von Lebensräumen umgehen und was dies mit ihnen macht. „Indigene Völker haben heute überall damit zu kämpfen, dass sich Dinge verändern – und zwar nicht zum Besseren“, sagt Mauthe.

Dieses Vorhaben möchte er dem Publikum mit insgesamt acht ganz unterschiedlichen Geschichten näherbringen. „Ich zeige schöne Landschaften, schöne Menschen mit verschiedenen kulturellen Eigenheiten. Dazu erzähle ich die Zusammenhänge.“

Dabei möchte er bei den Zuschauern auch ein Bewusstsein wecken: „Wir leben in Zeiten, in denen wir es uns nicht mehr leisten können, noch viele Jahre so weiterzumachen. Wenn wir den Planeten lebensfähig erhalten wollen für unsere Kinder, müssen wir schnell handeln.“

Mauthe ist mit „An den Rändern des Horizonts“ im Auftrag von Greenpeace deutschlandweit unterwegs.