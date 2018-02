Friesoythe Von der verhassten Stieftochter zur freudestrahlenden Prinzessin: Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Aschenputtel und dem schönsten Happy End aller Zeiten. Das Theater Liberi bringt den Märchenklassiker der Gebrüder Grimm über den Glauben an die wahre Liebe als modernes Musical für die ganze Familie am kommenden Freitag, 9. Februar, um 16 Uhr auf die Bühne des Forums am Hansaplatz in Friesoythe. Die NWZ präsentiert die Veranstaltung.

Trotz aller Widrigkeiten am Hofe ihrer Stiefmutter lässt sich das brave Waisenmädchen Aschenputtel nicht unterkriegen. In ihrer Gutmütigkeit und mit ihrem reinen Herzen bleibt sie unerschütterlich, erträgt die fortwährenden Demütigungen und hält an ihrem Traum vom Glück fest. Eines Tages begegnet sie zufällig ihrem Traumprinzen. Aschenputtel nimmt das Schicksal in die Hand und macht sich auf zum Hofe des Königs. Dort trifft sie auf den lustigen Hofnarren, den gar nicht so königlichen König und den geheimnisvollen Botenjungen, nichts ahnend, dass dieser der Prinz ist.

Das Abenteuer des tapferen Mädchens, begleitet von poppigen Musical-Hits der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker, nimmt seinen Lauf. Mithilfe der guten Fee erhält sie ein traumhaft schönes Kleid und gelangt damit auf den Ball des Königs. Sie erobert das Herz des Prinzen.

„Neben Freude und Heiterkeit wollen wir auch wichtige Werte vermitteln“, verrät Hauptdarstellerin Lena Conzendorf. „Aschenputtel lässt sich von niemanden einreden, dass man nicht das erreichen kann, was man wirklich will“, so Conzendorf weiter.

In der unterhaltsamen Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder gibt es eine Stiefmutter, die nur auf den ersten Blick als hysterische Zicke daherkommt, einen König mit Hip-Hop-Genen, der über ein Reich der Spaßvögel herrscht und eine Taube, hinter der sich die Fee verbirgt. Und die Protagonistin: Eine moderne Cinderella, die uns lehrt, dass es in der Liebe nicht um Oberflächlichkeiten geht.

Bis diesen Donnerstag sind Tickets zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 18 Euro bei freier Platzwahl erhältlich – entweder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, wie der Buchhandlung Schepers, oder zum Selbstausdrucken auf theater-liberi.de. Kinder von drei bis 14 Jahren erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Die NWZ ist Medienpartner. Inhaber der NWZ-Card und Mitglieder des NWZ-Kinderclubs sparen zwei Euro€ beim Ticketkauf. Karten gibt es auch noch am Freitag an der Tageskasse ab 15 Uhr (20 Euro Erwachsene, 18 Euro Drei- bis 14-Jährige). Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Landessparkasse zu Oldenburg.

Mehr Infos unter www.theater-liberi.de