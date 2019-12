Friesoythe Die Bänke in der St.-Marien-Kirche in Friesoythe waren gut besetzt, als dort am dritten Adventssonntag das Kolping-Blasorchester Friesoythe zu einem vorweihnachtlichen Konzert einlud. Unterstützt wurde der musikalische Nachmittag vom Verein der Freunde und Förderer des Orchesters.

Unter seinem Dirigenten Bernfried Eilers ließen die Musiker zu Beginn die Instrumente beim Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ erklingen. Es folgte eine Reihe bekannter Weihnachtslieder wie „Happy Christmas“, „Macht hoch die Tür“, „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ oder „Leise rieselt der Schnee“.

Im Repertoire hatte das Orchester auch den Song der britischen Gruppe Wham aus dem Jahr 1984 „Last Christmas“. Der Klassiker schlechthin ist der Song von Leonard Cohen „Hallelujah“. Den Schlusspunkt unter das Adventskonzert setzte das Weihnachtslied „O du fröhliche“.

Abgerundet mit besinnlichen Adventsgeschichten, vorgelesen von Norbert Moormann, bot das Kolping-Blasorchester einen festlichen Rahmen als Einstimmung auf die folgenden Feiertage.

Dirigent Bernfried Eilers führte durch das Programm und war erfreut über den guten Besuch: „Wir wollen den Menschen vor Weihnachten mit unserem Konzert eine Freude machen und auf das Fest einstimmen. Es dient zur Entspannung und zur Ruhe.“