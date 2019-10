Friesoythe Anlässlich seines 50. Geburtstags wird der Motettenchor Friesoythe mit dem Europäischen Barockorchester „Le Chardon“ Bachs Messe in h-moll am Samstag, 16. November, ab 19.30 Uhr präsentieren. In der Pfarrkirche St. Marien in Friesoythe ist eines der größten Chorwerke der Musikgeschichte dann zu erleben.

Neben dem Motettenchor Friesoythe und dem Barock-Orchester wirken die Gesangssolisten Fanie Antonelou, Johanna Rademacher, Nils Giebelhausen und Dirk Schmidt mit. Aufgeführt wird die h-moll-Messe unter der Leitung von Heinrich kleine Siemer.

Die Messe nimmt im Gesamtwerk Johann Sebastian Bachs eine Sonderstellung ein, nicht nur wegen des Textes und ihrer abendfüllenden Länge, sondern vor allem wegen ihrer hohen Komplexität. Bach zeigt hier das ganze Spektrum seines kompositorischen Könnens.

In der h-moll-Messe zeigt sich in besonderem Maße Bachs Bestreben, den Text durch die Musik zu interpretieren und seine Aussage umzusetzen. Nichts erscheint zufällig: Musik und Text greifen auf diese Weise ineinander und deuten sich gegenseitig, heißt es in der Ankündigung.

Hinzu kommt die ungewöhnlich lange Entstehungszeit. Das ist auffällig, da Bach seine Werke sonst meist in kurzer Zeit und für konkrete Anlässe schrieb.

Der Musikschriftsteller Hans Georg Nägeli beschrieb die h-moll-Messe einmal als „das größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten“. Dies liegt vor allem an der genialen Stringenz und der inneren Logik im Aufbau des gesamten Werkes, die bei näherer Betrachtung sichtbar werden. Aber auch nur beim Hören hinterlässt die Musik einen überwältigenden Eindruck.

Eintrittskarten für die Messe in h-moll sind im Vorverkauf in Friesoythe (Buchhandlung Schepers), Cloppenburg (Buchhandlung Terwelp), Barßel (Buchhandlung Schuppert) und Oldenburg (Musikhaus Kötter) zum ermäßigten Vorverkaufspreis von 17 Euro für Erwachsene und sieben Euro für Schüler zu erhalten. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 bzw. zehn Euro.