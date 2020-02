Friesoythe Was passiert eigentlich, wenn der leicht schusselige Orgelbauer Fröhlich, der eigentlich nach den ganz großen und kleinen Pfeifen schauen soll, in ein Orgelkonzert von Gerold Fuhler platzt?

Dieser Frage mussten sich auch die Vorschulkinder des Don-Bosco-Kindergartens Friesoythe am Freitagmorgen in der St.-Marien-Kirche stellen. Aus der zunächst unerfreulichen Begegnung zwischen Orgelbauer und Kirchenmusiker entwickelt sich ein humorvolles und spielerisch-interaktives Auseinandersetzen mit der „Königin der Instrumente“, der Kirchenorgel. In diesem Zusammenhang sei selbst in der Kirche lautes Lachen erlaubt und sogar erwünscht.

Das Musikvermittlungsprojekt beantwortet dabei unterschiedlichste Fragen: Wie ist so eine Kirchenorgel aufgebaut? Welche Bestandteile hat sie? Warum klingen manche Orgelpfeifen wie Enten und manche wie Züge und wie klingt eigentlich eine Pfeife, wenn ich selbst hinein puste? Ziel soll dabei sein einen positiven Zugang zu dem Instrument zu ermöglichen. Außerdem sei man immer auf der Suche nach Nachwuchsorganisten.

Organisiert wird das szenische Orgelkonzert für Kinder von dem gebürtigen Linderner Friedhelm Bruns, der regelmäßig in die Rolle des Orgelbauers schlüpft. Im Rahmen seiner Tour „Fröhlichs Orgelbau“ hat der Theaterpädagoge und Kirchenmusiker in dieser Woche vorrangig Grundschulen, aber auch Kindertagesstätten, des Landkreises Cloppenburg und Vechta besucht. Nun sollen noch einige Konzerte in der Heimat des Theaterpädagogen Münster folgen.

Gefördert wird Bruns und das Projekt dabei durch die Dr. Schnetkamp Stiftung aus Oldenburg.