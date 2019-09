Friesoythe Es heißt: Wenn die Engel vor Gott musizierten, sängen sie Bach. Und in der Tat: Die sechs Chormotetten von Johann Sebastian Bach gehören zum Größten und Vollendetsten, was jemals in der Vokalpolyphonie komponiert wurde.

Sollten die himmlischen Heerscharen einmal verhindert sein, könnten sie das Ensemble Pygmalion fragen. Denn, wie diese die Motetten beherrschten, war eindrucksvoll und absolut überzeugend zu erleben am Samstagabend in der St.-Marien-Kirche in Friesoythe beim geistlichen Konzert „Jesu meine Freude“ im Rahmen des Musikfestes Bremen .

Das gut 30-köpfige an der Opéra de Bordeaux ansässige französische Ensemble inklusive einer Continuogruppe mit Orgel, Cembalo, Theorbe, Gambe und Kontrabass sang alle sechs Motetten mit einer überragenden stimmlichen Präsenz. Die komplexe polyphone Satzstruktur der vier- bis achtstimmigen Chorsätze kam bestens zur Geltung. Selbst die komplizierten Doppelfugen und Choralfugen behielten eine selten zu hörende Deutlichkeit, weil jede einzelne Stimme bis ins letzte Detail ausgefeilt war. Der Chor schaffte es bewundernswert, die einmalige kompositorische Architektur der Bach’schen Meisterwerke plastizierend und mit natürlicher Vitalität in den Kirchenraum zu stellen, wobei dieser in seiner Akustik immer mehr wuchs und in einigen Momenten nahezu wie eine französische Kathedrale erklang.

Raphael Pichon leitete das Ensemble mit geschmeidigen, teils tänzerischen Gesten. Seine Interpretation war immer nahe am Textgeschehen. Er inspirierte den fantastisch singenden Chor zu großen dynamischen Kontrasten und formte das Klanggeschehen mit allergrößter Beweglichkeit und Flexibilität. Die hervorragende Aussprache der Sängerinnen und Sänger wurde verstärkt durch eine helle Vokalfärbung, welche zudem für einen obertonreichen, silberglänzenden Klang im Forte sorgte.

Durch die absolut perfekte Intonation kamen, besonders nach den leiseren Stellen, die einzelnen Charaktere der jeweiligen Tonarten ganz besonders zur Geltung. Das ist in dieser Form wirklich selten zu erleben.

Zwischen den Bach’schen Motetten waren, geschickt ins Programm integriert, Renaissancesätze von Gabrieli, Bertolusi, Praetorius und Jacobus Gallus zu hören.

Letzterer war mit dem a cappella Werk „Ecce quomodo moritur“ vertreten. Die sich ruhig entfaltenden Harmonien bildeten einen gelungenen Kontrapunkt zum, sowohl für das Publikum als auch für die Interpreten, überaus dichten und konzentrierten Programmverlauf.

Im Chorwerk von Gallus fiel besonders die harmonische Vielfalt auf, welche sich noch aus der Integration der alten Kirchentonarten, hier speziell des Mixolydischen, speiste.

Langanhaltender und begeisterter Applaus für einen außergewöhnlichen geistlichen Konzertabend, der vom Ensemble Pygmalion mit einer dynamisch ausgewogenen Zugabe von Felix Mendelssohn Bartholdy, der Choralmotette „Mitten wir im Leben sind“, belohnt wurde.