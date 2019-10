Friesoythe Die Königskerze in Roswitha Krauses Garten steht noch wie eine Eins. Die große Pflanze ist zwar tot. Aber zur Gartenschere greift die Friesoytherin Krause trotzdem nicht. Denn die Königskerze steht auf der Speisekarte von vielen Vogelarten. Bei einem Rundgang erklärt die studierte Biologin, wie ein tierfreundlicher Garten im Winter aussehen kann.

Für alle, deren Ordnungssinn auch im Garten die Oberhand bekommt, ist das jetzt eine unschöne Botschaft: „Die Tiere wollen einen nicht aufgeräumten Garten“, sagt Krause. Das heißt, vor allem liegen lassen, was liegt, und stehen lassen, was steht: Stauden nicht zurückschneiden und Laub nicht entfernen. Die Gründe dafür: Stauden wie die Königskerze, der Sonnenhut aber auch Pflanzen wie Jungfer im Grün oder der Schmetterlingsflieder tragen auch nachdem sie ihre Farbe verloren haben Samen in sich. Vögel wie die Meise fressen diese Samen.

Erst wenn es richtig kalt wird (Dezember, Januar, Februar), brauchen die Vögel Futter aus anderer Quelle. Dann mache es Sinn, Meisenknödel aufzuhängen. Hierbei rät Krause, immer auf das Verfallsdatum zu achten. Schlechte Samen rühren die Vögel nicht mehr an. „Ich binde die Meisenknödel zudem mit Draht fest. Sonst stehlen die Krähen den ganzen Beutel", sagt Krause.

Laubsauger liegen lassen

Auch Rosinen, Haferflocken und Apfelstücke könne man im Garten für die Tiere auslegen. Was nicht ginge, sind Brotreste, meist sind diese zu salzig für die Tiere. Wurstabfälle eignen sich als Snack ebenfalls nicht.

Laub ist vor allem für den Igel wichtig. „Einmal ging ich durch meine Beete und wunderte mich über einen sehr großen Laubhaufen. Den hatte ich nicht geschaffen. Als ich zugriff, hielt ich einen Igel in den Händen“, erinnert sich Krause. Die Tiere sammeln sich selbst Laub zusammen, um darin ihren Winterschlaf zu halten. Laubsaugen wäre das Fatalste, was man machen könne. „Dabei saugt man auch alle Insekten mit weg.“

Totes Holz voller Leben

Den besten Unterschlupf für Tiere schaffen die Totholzhecken und -haufen in Krauses Garten. Sie hat davon mehrere. Äste, Holzstämme und weiteres Holz auf einen Haufen geworfen oder zu einer Wand aufstapeln – fertig. In diesem Gehölz fühlen sich verschiedene Tiere wohl. Kleine Löcher im Holz weisen hier zum Beispiel darauf hin, dass Insekten eingezogen sind. Durch die Äste geschützt fühlen sich auch Mäuse, Spinnen und kleine Vögel wohl. Krauses selbst gestaltetes Tierhotel ist schon gut belegt. So lugt während des Gesprächs mit der NWZ sogar eine Maus zwischen den Ästen hervor. Wildbienen und Fliegen sind auch zu sehen. Und es liegen jede Menge Eicheln herum.

Futter für den Specht

„Ja, Eichhörnchen haben wir hier auch viele“, sagt Krause. Die Eicheln und Haselnüsse wegräumen braucht sie nicht, bis zum Frühjahr haben das die flinken kleinen Tiere für sie erledigt.

Ein echter Hingucker ist eine ausgehöhlte Hainbuche in Krauses Garten. Anderswo wäre sie längst gefällt worden. Doch Krause lässt sie stehen. Vögel wie der Baumläufer oder der Specht bedienen sich hier. Denn auch in diesem Holz wimmelt es vor Insekten, Larven, Spinnen und Co. Auch viele Pilzsorten können sich hier ausbreiten.

Weniger ist mehr

Mut zur Unordentlichkeit will Krause gerne allen mitgeben. Bei der Gartenpflege ist sie für ein Umdenken: Weg von piekfein gepflegten Vorgärten, nur um mit den Nachbarn mitzuhalten, und hin zu einer Mischkultur voller Leben im Beet. Das habe dann auch einen praktischen Nebeneffekt: Weniger Arbeit für den Hobbygärtner. Krause hat zwar auch ihr Gemüsebeet, wo gebuddelt und gepflanzt werden kann, aber viel lieber beobachte sie die Natur nur.

Die Friesoytherin geht da ganz mit dem österreichischen Sachbuchautor Karl Ploberger. Dieser hat ein Buch mit dem Titel „Der Garten für intelligente Faule“ geschrieben.