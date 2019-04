Friesoythe Jedem dürfte er bekannt vorkommen: der innere Schweinehund. Auch Bastie kennt ihn nur zu gut, und er schafft es nie, Maike, so hat er den Schweinehund getauft, zu überwinden. Sein Zwillingsbruder Olaf zieht ihn deshalb immer auf und lacht ihn aus. Als das Meerschweinchen seiner besten Freundin Marie allerdings das Weite sucht und zu den gruseligen Nachbarn, den Hinkelsteins flüchtet, muss Bastie Maike zuvorkommen und über seinen Schatten springen.

Mit ihrem neuen Roman „Bastie und sein Schweinehund Maike“ eröffnet Kinderbuchautorin Sabrina Fangmann ihren Lesern eine andere Welt als in ihren bisherigen Werken. „Bastie lebt in einer Großstadt, nicht auf einem Bauernhof wie Anne-Marie aus meinen früheren Büchern“, sagt die Autorin. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Es soll ein Mut-Mach-Buch für jedermann sein, indem es um starke Freundschaften geht und darum, Vorurteile zu hinterfragen.“

Wie in jedem ihrer Werke, steckt auch in dieser Geschichte ein Stück aus Fangmanns eigenem Leben. „Ich habe auch eine Zwillingsschwester, wir sind vollkommen verschieden. Ganz genau wie bei Bastie und Olaf“, erzählt sie.

Mit ihrem neuen Buch im Gepäck plant die 38-jährige Autorin eine Lese-Tour der besonderen Art, bei der sie an verschiedenen Schulen Station machen möchte. Mit dabei: ihre schwarze Gitarre. „Ich möchte nicht nur aus dem Buch vorlesen, sondern die Kinder und Eltern auch in den Geschichten mitnehmen und zum Mitsingen animieren.“ Dafür denkt sie sich eigene Melodien und Texte zu verschiedenen Kapiteln aus und untermalt damit ihre Erzählungen. Wer Interesse an einer Lesung hat, kann sich bei der Autorin melden.

Das 150-seitige Buch „Bastie und sein Schweinehund Maike“ ist ab sofort für 12,80 Euro online beim Klecks-Verlag erhältlich.