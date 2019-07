Friesoythe /Norwegen Zehn Tage haben 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vamos-Alpha-Fahrt in Norwegen verbracht. Die Degernes Misjonsgård im Ort Degernes im Süden des skandinavischen Landes war das Ziel der Gruppe. Gewohnt haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Haus direkt am See. Hier konnte sie Kanufahren und Baden.

Natürlich erkundeten die Reisenden auch die Gegend. Begleitet wurden sie von Pfarrer Michael Borth, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern morgendliche und abendliche Impulse zum Glauben, aber auch zu „Wundern“ und der Schönheit der Natur Norwegens mit auf den Weg gab. Diese erlebte die Gruppe Tag für Tag bei allen Aktivitäten.

Unter anderem befuhren die Reisenden mit ihren Kanus den Haldenkanal. An der „Brekke Sluser“ überwanden sie 27 Meter Höhe in insgesamt vier Schleusenkammern.

Auf einer Mehrtagestour befuhren sie den „Böensfjorden“ und schlugen ihre Zelte in einem kleinen Waldstück direkt am Wasser auf. Bei diesen Fahrten machte die Reisegruppe auch Erfahrungen mit den Tücken von Rücken-, Seiten- und auch Gegenwind auf dem Wasser, lernte ihre Grenzen kennen und war anschließend froh und glücklich, dass sie alles gesund und munter überstanden hatte.

Auf dem Trollwanderweg nahe Halden entdeckten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer norwegische Mythen. Liebevoll gestaltete Trollfiguren sind dort in die Landschaft eingebettet: Bäume tragen Socken mit Gesichtern, als Augen bemalte Steine starren einen plötzlich aus dem Wald heraus an. Passend dazu gab es eine der täglich von Pfarrer Michael Borth erzählten Gute-Nacht-Geschichten. Sie handelte von drei Böcken, die eine Brücke überwinden wollen und sich dabei einem Troll stellen müssen.

Für das leibliche Wohl der Gruppe war Heini Tepe zuständig, der die Laune aller mit seinen hervorragenden Kochkünsten stets ganz oben hielt.

Nach der Rückkehr stellt sich die Gruppe jetzt jedoch die Frage, wie es mit den Familienfreizeiten von Vamos-Alpha nun weitergeht. Denn die Begründer und Organisatoren Gerd und Roswitha Bolten sowie Thomas Heidmeier möchten sich zurückziehen und anderen die Verantwortung übergeben. Der Pfarrei und auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern liegt diese Form von Freizeiten sehr am Herzen, das „Lagergefühl“ mache solch einen Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Daher lädt die Pfarrei St. Marien zu einer Besprechung ein am Sonntag, 8. September, um 19.30 Uhr im Franziskushaus in Friesoythe. Alle Vamos-Alpha-Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.