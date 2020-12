Oldenburger Künstlerin entwirft Plakat: Friesoythe in 19 kleinen Bildchen

Friesoythe Wer gleich 19 Ansichten aus Friesoythe, Thüle, Gehlenberg und Altenoythe in seinem Wohnzimmer haben möchte, der ist mit dem neuen Friesoythe-Plakat der Künstlerin Britta Kauß gut bedient. Sie hat sich ausgewählte Punkte aus dem ganzen Stadtgebiet angeschaut und sie mit dem Buntstift zu Papier gebracht.

Idee aus Oldenburg

Die Idee zu diesem neuen Plakat kam dem Friesoyther Geschäftsmann und HGV-Vorsitzenden Frank Hanneken bei einem Arztbesuch in Oldenburg. In einer Praxis sah er ein ähnliches Plakat mit Motiven der Stadt Oldenburg. Er notierte sich den Namen und die Nummer der Künstlerin. „Das Ganze ist schon eine Weile her. Doch jetzt während der Corona-Pandemie kam mir das Bild wieder in den Sinn. So ein schönes Plakat sollte die Stadt Friesoythe auch haben“, so Hanneken.

Gesagt, getan. Hanneken kontaktierte Britta Kauß – und die Künstlerin, die hauptberuflich als Verwaltungsbeamtin bei der Polizei arbeitet, war sofort dabei. „Danach habe ich mir die Stadt und ihre Ortsteile angeschaut und mir ein paar markante Orte herausgesucht. Frank Hanneken gefiel die Auswahl, und dann konnte ich loslegen“, sagt die Oldenburgerin. Nur die Thülsfelder Talsperre war Kauß vorher schon bekannt – durch das Projekt lernte sie so auch die ganze Stadt besser kennen. So sind unter anderem das alte Rathaus, das ehemalige Stadttor, die Vitus-Kirche, das Werkhaus Pancratz oder die Windmühle in Gehlenberg zu sehen. „Entstanden sind die Zeichnungen im Spätsommer. Es ist alles noch schön grün auf den Bildern“, verrät die 52-Jährige.

Verkaufsstart offen

Ab diesen Mittwoch sollte das Plakat bei Hanneken Männersache in der Moorstraße für 15 Euro eigentlich erhältlich sein. Dort hätte man das Bild auch direkt bei Rahmen lassen können. Dafür soll es verschiedene Fassungen zur Auswahl geben. Der Preis variiert dann je nach Rahmen. Doch der am Sonntag bekannt gegebene harte Lockdown ab Mittwoch wird den direkten Verkauf wohl erst einmal stoppen. Wann und wie das Plakat in den Handel kommt, wird nun wohl neu zu entscheiden sein.

Neben dem Plakat soll es übrigens auch eine Postkarte geben – mit dem gleichen Motiv. Diese ist eine Jumbo-Postkarte, damit laut Hanneken auch alle Motive gut zur Geltung kommen. Die Postkarte kostet zwei Euro.

Für Britta Kauß ist es bereits das fünfte Motiv für diese gezeichnete Collage. Neben Friesoythe hat sich schon Oldenburg, Bad Zwischenahn, Westerstede und Rastede zu Papier gebracht.